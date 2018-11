Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Tomac spune ca Opozitia a ratat doua momente potrivite pentru a depune motiunea de cenzura. „Noi din prima zi a acestei sesiuni parlamentare am propus sa initiem o motiune de cenzura, pentru ca societatea asta astepta, de exemplu, de la Opozitie. Dupa reprimarea populatiei intr-un mod…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca cererea DNA pe numele lui Calin Popescu Tariceanu ar putea fi pentru a influenta votul de la motiunea de cenzura a Opozitiei impotriva Guvernului Dancila.

- Victor Ponta susține ca depunerea unei moțiuni de cenzura acum este o ticaloșie, catalogand acest gest drept un joc al lui Traian Basescu de a il ajuta pe Liviu Dragnea. Fostul premier spune ca moțiunea ar trebui depusa cat mai tarziu, pentru a beneficia de voturile celor care vor fi excluși din…

- Presedintele PMP Eugen Tomac a adus luni in Parlament o valiza pentru liderul PSD Liviu Dragnea, aluzie la documentele despre Tel Drum si Dragnea gasite de jurnalistii Rise Project intr-o valiza. In bagajul adus de Tomac ar fi motiunea de...

- „A aparut o noua valiza. De data aceasta, in Parlament. In valiza se afla textul motiunii de cenzura: Guvernul Dancila - o binecuvantare pentru Liviu Dragnea, un blestem pentru romani”, este mesajul deputatului PMP postat pe pagina sa de Facebook, insotit de un video in care apare trolerul. „Sper…

- Vicepresedintele USR, deputatul Cristian Ghinea, a declarat vineri ca este necesara "o confirmare din interiorul PSD ca vor vota o motiune de cenzura" si atunci aceasta va fi depusa.Citește și: SURSE Spirite INCINSE in PSD - Liviu Dragnea vrea doua ședințe CEx: una politica, alta privind remanierile"Asteptam…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu susține ca pana la sfarșitul lunii Liviu Dragnea va prezenta OUG de amnistie, precizand ca tema ar trebui introdusa in moțiunea de cenzura pe care liberalii o vor depune."Cine se mai gandește ca in PSD, intre Dragnea și Firea - și lașii din umbra fiecaruia, se da…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca a luat legatura cu presedintele PMP, Eugen Tomac, iar de saptamana viitoare liderii Opozitiei vor avea discutii mai aprofundate referitoare la depunerea unei motiuni de cenzura in aceasta sesiune parlamentara. "PNL si-a stabilit ca…