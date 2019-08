Viorica Dăncilă: Nu facem un du-te-vino cu guvernul și cu stabilitatea țării ”Exista zilele acestea o serie intreaga de nemulțumiri, de scenarii, toate aparute pe fondul unui dezechilibru de moment pe care ieșirea ALDE de la guvernare l-a creat. Vreau sa ofer tuturor garanția ca guvernul iși va face treaba in continuare, vom asigura o guvernare competenta pana la capat. Sa nu aiba nimeni vreo urma de indoiala. Noi nu ne jucam și nu facem un du-te-vino cu guvernul și cu stabilitatea țarii, in funcție de cum ne convine electoral. Principala mea preocupare este buna funcționare a instituțiilor statului, care inseamna stabilitate și echilibru in societate. Nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

