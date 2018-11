Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a facut o serie de precizari cu privire la o posibila ordonanta de Guvern pentru amnistie si gratiere. "Am spus si repet: nu am discutat cu niciun ministru. Nu am pe masa primului ministru, nu am avut nicio discutie in acest sens. Deci, de ce sa vorbesc despre ceva…

- Premierul Viorica Dancila a avut, vineri, in deschiderea sedintei de Guvern, o prima reactie la refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a semna numirea a doi ministri: Lia Olguta Vasilescu, la Dezvoltare Regionala si Mircea Draghici, la Transporturi. Dancila a lansat un apel catre seful statului sa…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca a primit invitația de la Cotroceni pentru evenimentele dedicate Zilei Naționale și va participa, singura sub semnul intrebarii fiind recepția prganizata de președinte.

- Premierul Viorica Dancila a avut, miercuri, in cadrul vizitei oficiale la Doha, o intrevedere cu reprezentanti ai conducerilor Qatar Investment Authority, Qatar Foundation si Asociatiei Oamenilor de Afaceri Qatarezi, context in care a prezentat proiecte pe care statul roman intentioneaza sa le dezvolte…

- Ștefanescu a insistat sa se faca deosebirea intre conflictele politice și evenimentele de acest fel. "Nu s-a decis la partid sa mearga miniștrii la biserica. Paul Stanescu, chiar daca a fost intr-o alta tabara in interiorul partidului, este un om credincios și un om de partid și un vicepriministru…

- Liviu Dragnea sustine ca nu pune presiune pentru adoptatea unei ordonante de urgenta pentru amnistie si gratiere, insa va sustine orice varianta preferata de partid, fie OUG, fie lege in Parlament."Am discutat despre amnistie si gratiere. Le-am spus ca pe mine personal nu ma mai intereseaza.…

- Guvernul se intruneste miercuri in sedinta, unde ar urma sa fie gasita o solutie privind rectificarea bugetara, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a suspendat sedinta de marti a Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), afirmand ca nu s-a putut obtine consens pentru emiterea avizului necesar rectificarii…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat sâmbata, la Neptun, ca Executivul trebuie sa vina cu o soluție, în termen rezonabil, pentru ca oameni nevinovați sa nu execute pedepsele, afirmând ca nu știe daca propunerea poate fi amnistia,