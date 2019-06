Stiri pe aceeasi tema

- "Nu am discutat despre nimeni pana acum, nu am discutat decat despre candidati din interiorul partidului. Serban Nicolae si-a aratat disponibilitatea de a candida, vom vedea si alti colegi si saptamana viitoare vom demara sondajele. Ultimele sondaje le vom face cu primii trei candidati, pentru a…

- ”Nu poți sa creezi un val de credibilitate daca nu iți ți promisiunile, iar din punct de vedere politic, desigur ca trebuie sa ne consolida, astfel incat sa caștigam alegerile prezidențiale. Trebuie sa ajungem in fiecare organizație sa vorbim cu oamenii, sa vorbim cu structurile de partid astfel…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni seara, ca liderii organizatiilor partidului vor discuta in aceasta saptamana pentru a lua o decizie referitoare la candidatul pentru alegerile prezidentiale. El a mentionat ca a fost inteles gresit, cand, dupa scrutinul din 26 mai, a spus…

- "Cat mai repede posibil, pentru a avea stabilitate, predictibilitate si pentru a ne atinge obiectivele fata de cetatenii Romaniei si fata de Romania si sa indeplinim efectiv programul de guvernare", a declarat Marian Oprisan. Acesta considera ca urmatorul congres al formatiunii ar trebui sa aiba loc…

- Șeful Senatului a anunțat cand Puterea iși va anunța candidatul comun la alegerile prezindențiale de la finalul anului. Mai mult, Tariceanu a lansat atacuri in rafala și la adresa președintelui Klaus Iohannis. Calin Popescu Tariceanu se indeparteaza de Liviu Dragnea. Șeful PSD a spus ca va face un…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca PSD si ALDE vor anunta candidatul coalitiei la alegerile prezidentiale înainte de vacanta de vara, precizând ca nu duminica seara, dupa europarlamentare, fiindca e „gresit sa iei decizii la cald”, relateaza Mediafax.„Cred ca înainte…

- "Cred ca inainte de vacanta de vara. Intotdeauna consider ca este gresit sa iei decizii la cald, cand e totul infierbantat, fie intr-o parte fie intr-alta", a afirmat Calin Popescu Tariceanu, vineri seara, la Romania TV. Acesta a adaugat ca ii da zero sanse lui Klaus Iohannis sa castige un…

- "Deocamdata nu am primit nicio solicitare din partea comunitatii din Israel a evreilor originari din Romania. Suntem in permanent contact cu toti cetatenii romani de pretutindeni, chiar si astazi am avut vizita unei autoritati din Marea Britanie. Vom vedea ce va fi", a spus ea inainte de sedinta…