Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos anunta ca a discutat cu presedintele francez Macron despre nominalizarea procurorului șef al Parchetului European. Iata postarea sa pe Facebook: „Azi am discutat cu presedintele Emmanuel Macron despre finalizarea procedurii de desemnare a procurorului-sef european. Am convenit sa lucram…

- „Azi (vineri - n.r.) am discutat cu presedintele Emmanuel Macron despre finalizarea procedurii de desemnare a procurorului-sef european. Am convenit sa lucram impreuna pentru a realiza cat mai repede nominalizarea sefului Parchetului European, pornind de la sprijinul pe care Laura Codruta Kovesi l-a…

- "Azi am discutat cu președintele Emmanuel Macron despre finalizarea procedurii de desemnare a procurorului-șef european. Am convenit sa lucram impreuna pentru a realiza cat mai repede nominalizarea șefului Parchetului European, pornind de la sprijinul pe care Laura Codruța Kovesi l-a obținut…

- Intrebata daca s-a schimbat ceva in ceea ce priveste sustinerea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror european, premierul Viorica Dancila a spus ca nu a discutat acest subiect si nu vrea sa vina cu o parere personala, o decizie urmand sa fie luata in forurile statutare ale partidului. „Nu am…

- ​La o zi dupa promisiunea de pe Facebook ca eurodeputații USR-PLUS vor susține candidatura Laurei Codruța Kovesi la sefia parchetului european, Dacian Ciolos, de aceasta data în calitate de lider al grupului Renew Europe, a susținut un scurt discurs în Parlamentul European cerând finalizarea…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, care este liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, a declarat, vineri seara, la Digi24, ca ii va da toata sustinerea Laurei Codruta Kovesi pentru postul de procuror-sef european.

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, care este liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, a declarat, vineri seara, la Digi24, ca ii va da toata sustinerea Laurei Codruta Kovesi pentru postul de procuror-sef european.

- Dacian Cioloș a anunțat, pe Facebook, ca a obținut președinția grupului Renew Europe din Parlamentul European, grup constituit in jurul partidului președintelui francez Emmanuel Macron, En Marche. ”Președinția grupului Renew Europe e doar un pas in construcția politica pe care am gandit-o in ultimii…