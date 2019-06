Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a declarat vineri ca nu i-a spus niciunui coleg de partid sa voteze pe unul sau pe altul dintre candidatii la functiile de presedinte executiv si de secretar...

- Eugen Teodorovici, actualul ministrul de Finanțe, a declarat în trecut ca nu exclude ca într-o zi sa candideze la prezidențiale. Astazi, miercuri – 12 iunie, în cadrul unui eveniment organizat de DC News, la care au participat, printre alții, premierul Viorica Dancila și câțiva…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila a anuntat, luni, intr-un interviu acordat "Marius Tuca Show", ca a avut o discutie, in seara alegerilor europaramentare, cu o zi inainte de condamnare, cu Liviu Dragnea. Ea a marturisit ca stia de atunci ca rezultatul alegerilor va fi unul slab pentru PSD.…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila a declarat, luni, dupa sedinta BPN, ca noul lider al partidului trebuie "sa se consulte in permanența cu colegii". Intrebata cum trebuie sa fie viitorul președinte al PSD, Dancila a spus: "Sa fie un om echilibrat, sa adune in jurul lui oameni, sa aiba rabdare.…

- Președintele executiv al PSD Paul Stanescu susține ca social - democrații ar putea sa nu iși aleaga o noua conducere pana in toamna acestui an. Opinia lui Stanescu vine in contradicție cu declarațiile șefei PSD Viorica Dancila.

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a declarat, marti, inaintea sedintei Comitetului Executiv al partidului, ca nu a discutat pana acum cu Victor Ponta si nici cu vreun lider al Pro Romania. Totodata, Viorica Dancila a precizat ca PSD este deschis dialogului. ''Nu…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat (PSD), premierul Viorica Dancila, a declarat vineri, la Zalau, ca se considera proeuropeana si proatlantica, adaugand ca acest lucru nu exclude, ci este complementar cu a fi un bun roman. Aflata in vizita in Zalau, Viorica Dancila a avut o intalnire…

- Senatul are pe ordinea de zi a plenului de luni, pentru dezbatere și vot, de la ora 16.00, moțiunea simpla la adresa ministrului Justiției, intitulata „Justiția, victima sigura în mâinile lui Toader”. Senatorii au amânat de doua ori votarea acesteia din lipsa de cvorum.…