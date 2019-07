Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a afirmat, sambata, ca o alta persoana ”cu aceleași probleme” pe care le are Laura Codruța Kovesi nu ar fi beneficiat de susținerea președintelui Iohannis. Premierul a adaugat ca ar fi preferat ca șeful statului sa discute cu președintele Macron despre viitorul comisar desemnat de Romania…

- Premierul Viorica Dancila a declarat sambata ca spera sa aiba luni un raspuns de la presedintele Klaus Iohannis privind propunerile de noi ministri la MAI si MAE, precum si pentru functia de vicepremier pe...

- Fostul presedinte Traian Basescu a comentat sansele ca Viorica Dancila sa fie canditatul PSD in alegerile prezidentiale de la finalul anului, dupa ce premierul a anuntat ca va face acest lucru daca ii va cere partidul. In acest context, actualul parlamentar PMP a sustinut ca Dancila este constienta…

- Presedintele UDMR Mures, Peter Ferenc, a declarat miercuri, ca organizatia judeteana a preluat conducerea si coordonarea UDMR Targu Mures, pe fondul disputelor interne aparute in ultima perioada si ca exista posibilitatea sa se ceara Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) desfiintarea acestei…

- Liviu Dragnea a afirmat, intr-un interviu pentru Adevarul Live, ca membrii Guvernului nu trebuie sa uite scopul in care au fost numiti in functie. Intrebat in ce relatii se mai afla cu premierul Viorica Dancila, Dragnea a raspuns: "Eu am relatii personale cu femeia pe care o iubesc". In același interviu,…