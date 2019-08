Dancila a fost intrebata sambata, in conferinta de presa sustinuta dupa sedinta Comitetului Executiv de la Mamaia, daca a avut discutii in ultima perioada cu Victor Ponta, spunand: "As vrea sa nu mai discut despre Victor Ponta, nu este o prioritate pentru Partidul Social Democrat. Nu am discutat cu Victor Ponta, nu am de gand sa discut cu Victor Ponta, il las cu jignirile si aroganta lui, pe mine ma intereseaza Partidul Social Democrat si deciziile pe care le luam in interior".

Intrebata daca Ponta si-a dorit functia de ministru de Externe, Dancila a raspuns: "Una este sa vrei un lucru…