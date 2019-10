Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Viorica Dancila a afirmat, intrebata cu ce a greșit Mihai Fifor de a fost schimbat din funcția de șef al campaniei electorale, ca acesta nu a greșit, insa PSD vrea ca mai mulți colegi sa se implice pentru a maximiza șansele partidului la prezidențiale.Vezi si: SURSE Paul Stanescu…

- Liderii PSD l-au inlocuit, vineri seara, pe Mihai Fifor din calitatea de șef de campanie al Viorica Dancila la alegerile prezidențiale. Comitetul Executiv National al PSD a luat decizia ca urmare a unei propuneri venite din tabara Stanescu-Manda- Ciolacu.Responsablitatea organizarii si coordonarii…

- ”Președintele PSD și prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, va susține o declarație de presa astazi, 30 septembrie 2019, incepand cu ora 19.00, la sediul central al PSD din Șos. Kiseleff nr. 10”, potrivit unui comunicat de presa PSD. Comisia juridica din Parlamentul European a decis luni…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a afirmat ca in cazul in care Parlamentul nu va aproba noua configurație a cabinetului Dancila, Guvernul va veni cu o noua varianta, ”pana convingem Parlamentul ca țara trebuie totuși sa fie guvernata”. ”Vom merge saptamana viitoare in Parlament sa cerem votul…

- Viorica Dancila a fost validata, marți, de Comitetul Executiv al PSD, candidat al partidului la alegerile prezidențiale din toamna, au afirmat surse social-democrate. Anterior, Biroul Permanent National al PSD a ales-o pe Viorica Dancila, cu majoritate de voturi, candidat la prezidentiale din partea…

- Viorica Dancila a fost desemnata de Comitetul Executiv al PSD drept candidat la alegerile prezidențiale din aceasta toamna. A fost un vot masiv pentru Dancila. O singura persoana a votat impotriva ei, potrivit b1.ro. Liviu Pleșoianu ar fi primit un singur vot, din partea liderului PSD Vaslui, Dumitru…

- ​Liderul PSD Vrancea Marian Oprișan a declarat ca Viorica Dancila este o soluție pentru alegerile prezidențiale și are mari șanse de a câștiga în fața lui Klaus Iohannis, transmite Mediafax. Social-democratul a precizat ca o coaliție de stânga este binevenita pentru PSD.„Viorica…

- Marti, PSD isi va anunta prezidentiabilul, la alegerile din luna noiembrie. Doi dintre liderii partidului care si-au anuntat intentia de a candida, Eugen Teodorovici si MIhai Fifor, s-au retras, cu o zi inainte de sedinta decisiva si cel mai probabil isi vo anunta sustinerea pentru Viorica Dancila.…