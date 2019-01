Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj bizar, la Bruxelles, dupa o intrevedere cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Sensul dorit al declarației este greu de analizat acum, mesajul Vioricai Dancila trecand imediat drept gafa anului. Viorica Dancila a mai reușit miercuri sa inventeze…

- Romania ramane un aliat de incredere al NATO, a declarat, miercuri, la Bruxelles, premierul Viorica Dancila, la finalul intrevederii cu secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg. "Este un moment important pentru Romania - in prima parte a acestui an detinem presedintia…

- Bruxelles, 23 ian /Agerpres/ - Combaterea antisemitismului se numara printre prioritatile de pe agenda Presedintiei romane a Consiliului UE, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila, miercuri, la ceremonia oficiala dedicata Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, organizata de…

- Prim ministrul Viorica Dancila va efectua o vizita de lucru la Bruxelles, in perioada 23 24 ianuarie 2019, in vederea prezentarii prioritatilor Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene in cadrul sesiunii plenare a Comitetului Economic si Social European CESE , care va avea loc joi, 24 ianuarie…

- Ministrul apararii nationale, Gabriel Les a avut marti, 18 decembrie, la Cartierul General al Aliantei Nord Atlantice de la Bruxelles, o intrevedere cu Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg.Potrivit MApN, agenda discutiilor cu Secretarul General al NATO a cuprins problematici referitoare la evolutiile…

- Sefii organizatiilor civile, militare, de intelligence si de securitate aliate s-au intalnit la Bruxelles, la sediul NATO, pentru discutii privind combaterea dezinformarii, a atacurilor cibernetice si a mijloacelor traditionale de spionaj, informeaza un comunicat al SRI. Conferinta, care a avut loc…