Viorica Dancila: Niciunui pensionar din sistemul public nu-i va scadea pensia

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca vrea ca pana la sfarsitul anului sa fie prezentata in Parlament noua lege a pensiilor, afirmand ca niciunui pensionar din sistemul public nu-i va scadea pensia. "Noi ne-am propus ca anul acesta, pana la sfarsitul anului acesta, sa…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat, duminica seara, ca isi doreste ca pana la finele acestui an sa fie prezentat in Parlament un proiect al legii pensiilor si ca, in baza acestuia, niciunui pensionar din sistemul public nu-i va scadea pensia. "Noi ne-am propus ca anul acesta, pana…

- "Trebuie sa incercam sa reglam nedreptațile din sistemul de pensii. Marturisesc ca avem trei modele de legi ale pensiilor. Avem o varianta, insa in acest moment avem dificultați din punct de vedere tehnic. Sunt 5.1 milioane de pensionari și avem 1200 de oameni care lucreaza in acest domeniu și care…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a vorbit,la Romania TV, si despre mult asteptata Lege a Pensiilor. Dancila a marturisit ca se lucreaza pentru a se evita vreo problema dupa implementare, insa, in cadrul explicatiilor, premierul pare sa fi "incurcat borcanele". Premierul a spus ca pensia minima va creste…

- Tariceanu a precizat ca nu a discutat cu Toader pe marginea anuntului pe care acesta urmeaza sa il faca referitor la DNA. "Nu, nu am mai vorbit, ceea ce stiti cu totii - anuntul pe care l-a facut ministrul, astazi la ora 18,00 va face o declaratie de presa -, nu stiu exact, vom vedea care…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat joi ca nu știe ce anunț va face Tudorel Toader in cazul șefei DNA, și ca singura persoana care ar fi putut sa fie informata ar fi in mod clar premierul Viorica Dancila. Președintele ALDE se afla la Parlament, in biroul colegului…

- Parlamentarii USR continua seria scrisorilor deschise adresate premierului Viorica Dancila. Astazi, deputatul Tudor Pop, ii propune doamnei Dancila o lege simpla și buna care va spune stop fraudarilor masive din sistemul național al asigurarilor de sanatate.Scrisoarea vine ca o reacție la…

- Bilanțul Poliției Romane pe anul 2017. Politistii au gestionat anul trecut 740.000 de interventii in urma apelurilor la 112, iar la 80,65% dintre cazurile semnalate la numarul unic de urgenta, politistii au intervenit in mai putin de 10 minute, potrivit bilantului pe anul 2017 al Politiei Romane. Ministrul…

- "Asa cum este in programul de guvernare, legea pensiilor trebuie adoptata in Parlament pana la sfarsitul acestui an. Bineinteles ca va fi lasata in dezbatere publica, pentru ca toti cei care vor sa aduca imbunatatiri sa poata sa o faca. Ceea ce pot sa spun eu acum este ca ne vom incadra in programul…

- Sefa Executivului a prezentat public scuze, urmare a afirmatiei facute seara trecuta, la TV, si care a starnit numeroase controverse. Pe site-ul Guvernului s-a transmis, vineri, un comunicat din care reiese ca “premierul Viorica Dancila isi cere scuze public pentru declaratia facuta in cadrul unei emisiuni…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, in cadrul unei declaratii de presa, ca DNA face o treaba buna, iar niste penali incearca discreditarea institutiei. “Avem oare a cata oara un scandal in spatiul public si cred ca de data aceasta multa lume se asteapta sa imi expun opinia in aceasta chestiune.…

- Președintele Iohannis reacționeaza in scandalul momentului, legat de procurorii din Direcția Naționala Anticorupție. Administrația Prezidențiala a anunțat ca șeful statului va face la la ora 20.15 declarații la Palatul Cotroceni. Este prima declarație a președintelui, dupa apariția dezvaluirilor fostului…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, miercuri, inaintea CExN al PSD, ca va discuta joi cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre informatiile aparute in spatiul public privind DNA, mentionand ca nu vrea sa se antepronunte privind deciziile asteptate de la acesta. „Am vorbit imediat…

- Anna Andronache, eleva la Scoala Coresi din Targoviste, a caracterizat-o public pe profesoara de matematica de „comportament dominant si cat se poate de ipocrit" , i-a numit public pe unii profesori „incompetenti", dar s-a luat si de colegi de clasa, devenind astfel un simbol al curajului. Eleva…

- Reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) au discutat vineri cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre revendicarile angajatilor din penitenciare. Liderul FSANP, Sorin Dumitrascu, spune ca a primit din partea ministrului promisiunea unei intalniri…

- "S-a stiut ca la aproximativ 3% dintre bugetari vor scadea salariile inca din luna mai a anului trecut. Eu am anuntat acest lucru de mai multe ori, in mai multe interviuri (...) Nu am pornit de la inceput de la ideea scaderii vreunui salariu, dar pentru a respecta raportul de 1 la 12 au fost necesare…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a iesit intr-o conferinta de presa pentru a explica de ce, dupa ce PSD a promis majorari salariale, unii bugetari s-au trezit cu o diminuare a veniturilor incepand cu 1 ianuarie. "S-a stiut ca la aproximativ 3% dintre bugetari vor scadea salariile inca…

- "Dragnea Mincinosul National tocmai a spus din nou la televizor ca eu l-am denuntat! Dar nu poate sa aduca o copie dupa denuntul meu ca nu are bani. Asa mincinos care sa isi bata joc de toata lumea nu am vazut! Din respect pentru membrii si alegatorii PSD trebuie sa lamurim definitiv acest…

- "Pariez ca PSD pana la urma va da o ordonanta de urgenta pentru modificarea codurilor penale. Ma indoiesc ca vor reusi sa respecte calendarul pe care si l-au propus, avand in vedere ca reglementarile pe care le vor, in special pragul la abuzul in serviciu, sunt foarte controversate. Nici legile justitiei,…

- Decizia privind numirea lui Darius Valcov in functia de consilier guvernamental apartine premierului Viorica Dancila, apreciaza deputatul PSD Mihai Tudose. Intrebat de jurnalisti la Parlament cum comenteaza numirea lui Valcov in pozitia de consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului…

- Conform noului program de guvernare al PSD, salariul minim va creste cu câte 100 de lei pe an în 2019 si în 2020.Astfel, minimul pe economie va crește cu doar 5%, ritmul de crestere fiind de doua-trei ori mai scazut decât în guvernarile anterioare.România…

- Noul ministru al Sanatații a declarat ca „Sanatatea este un pacient care trebuie tratat”, iar prima urgenta a mandatului sau o constituie rezolvarea problemelor medicilor rezidenti. Avem Guvern. Membrii Executivului condus de Viorica Dancila –prima femeie-premier din Romania, au trecut „pe repede…

- De dimineata, ministrii Guvernului Dancila au primit avize pozitive pe banda rulanta in Parlament. De la ora 15.00, premierul Viorica Dancila a prezentat programul de guvernare in fata plenului. Votul pentru investirea noului Executiv nu a fost unul cu emotii, in conditiile in care UDMR a mai dat „o…

- UPDATE: In plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, echipa viitorului premier Viorica Dancila a intrunit majoritatea voturilor, urmand ca in cursul serii de luni, Cabinetul sau sa depuna si juramantul. Sorina Pintea, propunerea pentru portofoliul Ministerului Sanatatii in guvernul Viorica…

- De dimineata, ministrii Guvernului Dancila au primit avize pozitive pe banda rulanta in Parlament. De la ora 15.00, premierul Viorica Dancila a prezentat programul de guvernare in fata plenului. Votul pentru investirea noului Executiv nu va fi unul cu emotii, in conditiile in care UDMR a a anuntat ca…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a subliniat in Parlament ca „Nu voi introduce nicio taxa noua in Romania”. Dancila a mai spus ca vrea ca Romania sa fie in prima jumatate a clasamentului celor mai puternice economii din UE pana in 2020. ”Romania sa fie pana in 2020 printre cele mai puternice economii…

- Viorica Vasilica Dancila, premierul desemnat, a declarat luni, in discursul din Parlament, ca va renunta saptamana aceasta la formularul 600 si apoi la altele. ”Cat timp voi fi prim ministru nu voi introduce nicio taxa noua in Romania. Scopul meu este acela de a usura si de simplifica…

- Sorina Pintea, propunerea pentru portofoliul Ministerului Sanatatii in guvernul Viorica Dancila, a primit aviz favorabil in comisiile reunite de sanatate din Parlament, scrie hotnews.ro . Sorina Pintea a subliniat ca “trebuie sa punem pacientul in centrul sistemului” si ca solutiile pe termen mediu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Iasi, ca premierul desemnat Viorica Dancila mai are inca timp sa se retraga inainte de votarea Guvernului in Parlament, subliniind ca „ea probabil nu-si da seama in ce a intrat".

- Deputatul Victor Ponta a declarat, marti, ca un prim-ministru care nu poate sa decida asupra echipei si asupra politicilor Guvernului nu e prim-ministru, el facand referire la premierul desemnat Viorica Dancila. "Un premier care nu-si anunta guvernul el, care nu discuta cu partidele din…

- Noul premier desemnat Viorica Dancila se pregateste intens pentru preluarea functiei. Europarlamentarul si-a schimbat lookul pentru a aparea la adevarata ei valoare in fata Parlamentului, la depunerea juramantului!

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre suspendare. „Nu imi este teama”, a declarat șeful statului, subliniind ca a acceptat-o pe Viorica Dancila pentru funcția de premier deoarece a fost recomandata de majoritatea parlamentara. „Nu mi-a fost si nu mi-e teama de suspendare. Nu exista niciun motiv…

- Liberation a stat de vorba cu mai mulți tineri romani care au parasit Romania pentru țari din vestul sau nordul Europei, in cautarea unui trai mai bun. „Am decis sa plec din Romania in ianuarie 2017, din cauza instabilitații politice și economice, a corupției, a incercarilor puterii de a scoate țara…

- Deputatul USR Iulian Bulai considera ca formatiunea din care face parte ar fi trebuit sa mearga la consultarile de la Palatul Cotroceni cu o propunere de premier, spunand totodata ca “USR este cel mai cool partid din Romania, unde nu te ameninta nimeni daca exprimi pozitii minoritare”.“Pentru…

- Zecile de TIR-uri blocate timp de cateva ore bune pe Valea Prahovei au din nou liber la circulație. Polițiștii prahoveni au inceput sa lase autotrenurile sa-și continue drumul. Pentru a nu crea noi blocaje, TIR-urile incolonate incepand de la Nistorești pleaca cate zece, la anumite intervale de timp.…

- Oana Roman rupe tacerea și vorbește pentru prima oara despre cat de mult s-a schimbat prietenul ei, Liviu Varciu, dupa ce a devenit tata pentru a doua oara. Vedeta a dezvaluit și despre cat de greu i-a fost artistului sa treaca peste divorțul de Adelina. Oana Roman și Liviu Varciu se cunosc de foarte…

- Laura Cosoi, mesaj pentru mama ei de ziua acesteia. Vedeta a postat pe contul de socializare o fotografie, in care apare alaturi de cea care i-a dat viața. Laura Cosoi și mama ei se ințeleg de minune și petrec foarte des timpul impreuna. Vedeta i-a transmis un mesaj emoționant celei care i-a dat viața.…

- Cum le-a raspuns Deea Maxer celor care au ras de ea. Artista a scris un mesaj pe contul de socializare, in care a marturisit ca este des criticata, in urma aparițiilor la tv. Deea Maxer nu s-a suparat atunci cand a fost criticata pentru felul in care danseaza, ba din contra, le-a dat o replica incredibila…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru al Romaniei, noteaza Agerpres. „Cantarind toate argumentele, tinand cont de situatia concreta din Parlament, am decis sa dau PSD inca o sansa si sa desemnez persoana…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat, miercuri, ca asteapta votul de investitura din Parlament si ca Romania trebuie sa se pregateasca pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene.

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, spune ca premierul desemnat Viorica Dancila este "oglinda perfecta a ofertei PSD-ALDE pentru Romania" si anunta ca liberalii vor vota in Parlament impotriva acestui cel de-al treilea guvern PSD-ALDE.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. „Cantarind toate argumentele, tinand cont de situatia concreta din Parlament, am...

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. “Cantarind toate argumentele, tinand cont de situatia concreta din Parlament, am decis sa dau PSD inca o sansa si sa desemnez persoana propusa de PSD, pe doamna Dancila.…

- Delegația UDMR a ieșit de la consultarile cu președintele Klaus Iohannis, iar la final, Kelemen Hunor a precizat ca ei nu o cunosc pe Viorica Dancila, așa ca iși doresc o discuție cu aceasta, daca va fi desemnata de Klaus Iohannis. Liderul UDMR a spus ca in cazul unui raspuns favorabil, atunci o…

- La loc comanda dupa doua saptamani! Guvernul a decis in 14 decembrie ca o persoana nu poate cumula pensia speciala cu cea din sistemul public. Asta ii afecta inclusiv pe parlamentari. La doua saptamani distanta, Guvernul s-a razgandit si a dat o alta ordonanta de urgenta, adica … la loc comanda. Pensiile…

- „Pensia din sistemul public de pensii nu poate fi cumulata cu o pensie de serviciu/indemnizatie pentru limita de varsta reglementate de legi cu caracter special”, arata un proiect normativ lansat in dezbatere publica de Ministerul Finantelor.

- In sistemul public, romanii pot obține urmatoarele cinci feluri de pensie, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice: pensia pentru limita de varsta, pensia anticipata, pensia anticipata parțiala, pensia de invaliditate și pensia de urmaș. Acestea sunt categoriile…

- O petitie online initiata de catre comunitatea Declic indreptata impotriva modificarilor facute de Parlament la Legile Justitiei si modificarile propuse a fi aduse Codului Penal si de Procedura Penala a strans, pana joi dimineata, circa 118.000 de semnaturi.

- Voucherele de vacanta vor putea fi acordate de orice institutie publica, incepand de la 1 ianuarie 2018, iar pentru acest lucru sunt bugetate 1,7 miliarde de lei, a declarat, joi seara, ministrul Turismului, Mircea Dobre, in cadrul dezbaterilor din comisiile de buget-finante din Parlament. „Voucherele…

- Clujenii au probleme frecvente cu aparatele de bilete amplasate în stații. Sistemul ar trebui sa funcționeze fara probleme, fiind utilizat cu succes în alte orașe importante. Nu este cazul și la Cluj-Napoca, unde reclamațiile sunt foarte multe. ”Nu…