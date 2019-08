Stiri pe aceeasi tema

- ALDE a decis, luni, ca partidul sa iasa de la guvernare, a declarat Calin Popescu Tariceanu. De asemenea, presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a decis retragerea din cursa pentru prezidentiale . In acelasi timp, Tariceanu va demisiona din functia de presedinte al Senatului la inceputul sesiunii…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, marți, in debutul ședinței de guvern, ca Guvernul stabilește azi data de 10 noiembrie zi a alegerilor pentru președintele Romaniei. "Vom stabili prin hotarare de Guvern data de 10 noiembrie 2019 zi a alegerilor pentru presedintele Romaniei, potrivit responsabilitatilor…

- Desi s-a retars ieri din cursa pentru functia de presdinte executiv al partidului, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, s-a razgandit peste noapte si va candida pana la urma. Favorit pentru functia de presedinte executiv e vicepremierul Daniel Suciu, cel care a avut ieri o disputa aprinsa in CEX…

- Legea privind privind activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto a primit azi, 25 iunie, raport de adoptarea in cadrul ședinței reunite a celor cinci comisii sesizate in vederea adoptarii. Votul s-a dat in timp ce, la Palatul Victoria, premierul Viorica Dancila anunta ca pe…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, la Neptun, ca in sedinta Comitetului Executiv National al PSD nu s a discutat despre remanierea Guvernului, informeaza Romania TV. Premierul Viorica Dancila amana remanierea.Am vazut acest lucru ca circula in presa liste cu ministri care urmeaza sa fie remaniati…

- Premierul Viorica Dancila a luat act de scrisoarea președintelui Klaus Iohannis prin care i-a solicitat modificarea legislației electorale in așa fel incat sa nu mai fie probleme in ziua votului. Dancila a anunțat ca la nivelul Guvernului se lucreaza și se va veni cu un proiect care va modifica legislația…

- Plenul Parlamentului voteaza, marti, motiunea de cenzura intitulata "Guvernul Dancila trebuie demis! Fara OUG-uri, fara parole de acces si fara cozi la vot", depusa de PNL, USR, PMP, UDMR si neaflilati. Este a treia motiune cu care se confrunta Cabinetul condus de Viorica Dancila, cea care a preluat…

- "Am mai avea nevoie de vreo 20 de voturi pentru a avea succes. Zilele acestea am vorbit cu foarte mulți parlamentari pentru a-i convinge sa ne susțina. Insa e foarte greu pentru ca, daca facem un calcul, cu tot cu UDMR și minoritați, tot nu adunam numarul necesar", a spus Gorghiu, intr-o emisiune…