Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi seara ca in cazul in care motiunea de cenzura la adresa Guvernului pe care-l conduce va trece in Parlament, va lupta si mai mult, din opozitie, pentru castigarea alegerilor prezidentiale si revenirea PSD la guvernare. "Este nerealist acest scenariu…

- "Nu o sa plecam de la guvernare. Unii, care ne dau acum lecții, și-au dat demisia la prima adiere de vant. Eu nu o sa-mi dau demisia. Daca in Parlamentul Romaniei se va depune moțiune și aceasta moțiune va trece, cu toate ca eu nu cred, atunci este normal sa respecți votul din Parlamentul Romaniei.…

- 'De ce sa ne fie teama? Asta este, cade, cade. Eu spun ca nu cred ca o sa cada. Si daca o sa cada guvernul, sa vedem ce o sa faca ceilalti. I-am vazut pana acum. Au taiat salarii, pensii, nu au facut investitii, au furat. Noi am venit in fata romanilor cu un program de guvernare, pe care l-am indeplinit.…

