Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat, vineri, ca stadiul executiei pentru refacerea obiectivelor distruse sau afectate de inundatiile din vara este monitorizat cu atentie. Potrivit unui comunicat al Guvernului, transmis AGERPRES, Viorica Dancila a verificat vineri stadiul lucrarilor la obiectivul…

- Premierul Viorica Dancila a verificat astazi stadiul lucrarilor la obiectivul de investiții ,,Regularizare albie rau Slanic – in zona localitaților Targu Ocna și Slanic Moldova, județul Bacau”.Prim-ministrul a fost insoțit de ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, ministrul Afacerilor Internelor,…

- Administrația Naționala „Apele Romane” (ANAR), instituție aflata sub coordonarea Ministerului Apelor și Padurilor, a demarat, prin Administrația Bazinala de Apa Siret(ABA), lucrarile de refacere a infrastructurii hidrotehnice afectata de inundațiile care au avut loc in aceasta vara, in localitațile…

- Administrația Naționala „Apele Romane”, instituție aflata sub coordonarea Ministerului Apelor și Padurilor, a predat, prin Administrația Bazinala de Apa Siret, amplasamentele și, totodata, a emis ordinele de incepere a lucrarilor pentru trei obiective afectate de inundațiile produse in perioada iunie-iulie…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat joi, la Oradea, ca ministerul, prin Administratia Bazinala de Apa (ABA) Crisuri, deruleaza in judetul Bihor 18 lucrari, aflate in diverse etape de executie, in valoare totala de 1,9 miliarde de lei. "Este administratia bazinala cea mai harnica din…

- Potrivit hidrologilor, pana la ora 00:00, se vor inregistra scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri, cu posibile depasiri ale Cotelor de atentie pe raul Siret - afluentii mici aferenti sectorului aval…