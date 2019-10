Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat ca social-democratii iau in calcul o fuziune cu UNPR. "Este dorinta UNPR-ului, luam in calcul acest lucru, vom discuta acest subiect in cadrul Comitetului Executiv National. Am vazut dorinta mai multor sindicate de a semna acord de cooperare,…

- In ultima saptamana, la ședințele de comandament din mai multe organizații ale PSD au fost convocați și primari, viceprimari, lideri ai organizațiilor locale UNPR. Surse din PSD au recunoscut pentru DCNews ca se pregatește o apropiere sau chiar fuziune cu partidul lui Gabriel Oprea, care,…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți, referitor la desemnarea lui Ludovic Orban in funcția de premier, ca ar fi o „surpriza” daca va trece de votul Parlamentului „fiindca daca PSD nu susține, nu are cum sa treaca”. Liderul PSD Viorica Dancila si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a declarat vineri, ca știa de intrevederea unor lideri social-democrați in biroul președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, dar ca spera ca in partid sa nu apara ”o noua mișcare pucista”, potrivit Mediafax.”Am avut ședința de guvern. Mi s-a spus…

- "Motiunea de cenzura a fost ceruta de presedintele Klaus Iohannis, deoarece domnia sa crede ca va castiga puncte in alegerile prezidentiale. Este doar un calcul electoral, atat. Nu au niciun plan legat de ce se va intampla dupa motiune", , a spus Viorica Dancila in emisiunea Gandurile lui Cristoiu,…

- Liderul USR, Dan Barna, ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa respinga propunerile de ministri facute de Viorica dancila si sa puna ”capat acestui targ de parlamentari si de ministri”.”Domnule presedinte Iohannis, respingeti propunerile de astazi ale premierului Viorica Dancila si puneti…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat duminica, la Racsa, ca nu a fost luata in calcul o posibila iesire a ALDE de la guvernare, dar ca "anumite aspecte" vor fi lamurite in sedinta coalitiei care va avea loc luni. "Nu am luat in calcul acest lucru, nu am fost anuntati…

- Social-democrații se reunesc, sambata, incepand cu ora 11.00, la Parlament, la Congresul care va marca lansarea candidaturii liderului PSD Viorica Dancila pentru funcția de președinte al Romaniei. La eveniment participa și președintele PES, Sergei Stanishev, anunța MEDIAFAX.Coordonatorul PES…