Stiri pe aceeasi tema

- - Daca presedintele Romaniei Klaus Iohannis nu numeste ministrii interimari, dvs veti merge la CCR. Este posibil sa vedem cateva saptamani bune in care Guvernul nu isi poate tine sedintele. "Acest lucru va trebui sa il explice domnul presedinte Iohannis. De ce blocheaza Guvernul. pentru ca…

- "Draga Viorica, ți-am oferit repetat sprijinul meu pentru a merge in Parlament ca sa facem un Guvern mai bun. L-ai refuzat. Vei veni acum in Parlament trimisa de dl Iohannis. Fara mine...", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook. Premierul a anuntat ca va duce remanierea in Parlament …

- Viorica Dancila a anunțat ca a decis inființarea unui grup de lucru interinstituțional care sa aiba ca scop gandirea unui plan de masuri urgente pentru a eficientiza timpii de raspuns in situații critice. Premierul a adaugat ca va propune acest lucru și in ședința CSAT de marți, conform Mediafax.„Am…

- Mesaj succint oferit de Viorica Dancila la intararea la CEx-ul PSD la care se va stabili numele viitorului candidat PSD la alegerile prezindețiale. Intrebata daca va fi candidatul PSD, Dancila a declarat ca: 'Orice candidatura trebuie sa fie susținuta la vot'.Citește și: Ana Birchall BATE…

- Viorica Dancila a anunțat astazi, in cadrul vizitei premierului Maia Sandu la București, ca va urma o ședința comuna a celor doua guverne, un demers pe care l-a calificat drept ”concret și substanțial”.

- Liderul social-democrat a declarat, sambata, ca PSD a comandat un sondaj in baza caruia ar putea fi desemnat candidatul pentru functia de presedinte al Romaniei, insa numele sau nu a fost inclus in acest studiu. "Nu am luat in calcul acest lucru si, de aceea, in sondajele pe care le fac nu figurez…

- ''M-aș fi așteptat de la domnul președinte sa fie președintele tuturor romanilor și sa dea dovada de acea imparțialitate pe care trebuie sa o aiba orice președinte al Romaniei. S-a intrat in logica de campanie și domnul Iohannis deja și-a anunțat candidatura. Ma aștept in urmatoarea perioada…

- Presedintele interimar al social democratilor, Viorica Dancila, a afirmat luni ca nu ar dori sa il judece pe fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, dar ar vrea sa schimbe modul de lucru al acestuia, fiind de parere ca decizia nu trebuie sa fie luata in mod individual, de un singur om, ci trebuie sa apartina…