- Viorica Dancila a precizat, in cadrul intrevederii, ca incurajeaza cat mai mulți romani din diaspora sa se intoarca acasa sau sa dezvolte afaceri in țara. Șeful Executivului le-a prezentat celor din comunitatea romaneasca de la New York evoluțiile și potențialul de dezvoltare ale Romaniei, informeaza…

- Prim-ministrul Viorica Dancila si membrii delegatiei guvernamentale s-au intalnit vineri cu reprezentantii comunitatii romanesti din New York, carora le-au prezentat evolutiile si potentialul de dezvoltare ale tarii noastre, premierul subliniind ca Romania este dinamica, ofertanta si i-a incurajat…

- Guvernul nu va ceda in fata blocajului guvernamental creat de Klaus Iohannis Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca prin refuzul de a numi ministri, presedintele Klaus Iohannis se pozitioneaza impotriva romanilor, prin continuarea abuzului de putere. Seful Executivului a adaugat ca va continua…

- "Afirmatiile dumnealui mi se par foarte periculoase. Atunci cand vorbesti de premierul Romaniei si spui ca trebuie luat cu mascatii, eu cred ca acest lucru este un lucru foarte periculos pentru ca, in primul rand, aduce un prejudiciu atat in plan intern, cat si in plan extern. Si cred ca sunt oameni…

- "Daca nu trece remanierea, ramane Guvernul in forma veche. Deci acest lucru nu presupune schimbarea Guvernului. Majoritatea din Parlament nu mai este reprezentata atunci cand trece o motiune de cenzura, pentru ca s-ar putea ca dintre ministrii pe care eu ii propun, unii sa nu fie de acord cu aceste…

- UDMR nu poate sprijini Guvernul minoritar și daca va exista o moțiune de cenzura aceasta va fi votata, a declarat, sâmbata, la Consiliul Reprezentanților Unionali (CRU) al UDMR de la Târgu Mureș, președintele Uniunii, Kelemen Hunor. El a mai spus ca, indiferent de moțiunea de cenzura, PSD…

- "Draga Viorica, ți-am oferit repetat sprijinul meu pentru a merge in Parlament ca sa facem un Guvern mai bun. L-ai refuzat. Vei veni acum in Parlament trimisa de dl Iohannis. Fara mine...", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook. Premierul a anuntat ca va duce remanierea in Parlament …

- "Exista zilele acestea o serie intreaga de nemultumiri, de scenarii, toate aparute pe fondul unui dezechilibru de moment pe care iesirea ALDE de la guvernare l-a creat. Vreau sa ofer tuturor garantia ca Guvernul isi va face treaba in continuare, vom asigura o guvernare competenta pana la capat. Sa…