Viorica Dăncilă, mesaj pentru primarii PSD înaintea alegerilor prezidenţiale ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. "Este un moment de bilant pe care trebuie fiecare dintre noi sa-l tratam cu foarte multa atentie. (...) Alegerile europarlamentare nu au fost castigate de PNL sau USR, au fost pierdute de PSD si trebuie sa pornim de la aceasta realitate, trebuie sa vedem unde am gresit, unde am pierdut increderea oamenilor, unde ne-am abatut de la drumul pe care l-am promis electoratului nostru, pentru a nu mai face aceleasi greseli. Nu vrem sa sanctionam pe nimeni, nu vrem sa certam pe nimeni, pentru ca nu ne ajuta acest lucru. Vreau ca impreuna sa identificam solutiile pentru a… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la prezidențiale, Viorica Dancila, a zis vineri la Constanța ca partidul se afla intr-un moment de cumpana, ca s-au facut multe greșeli la europarlamentare și le-a transmis primarilor sa demonstreze la prezidențiale ca merita un nou mandat la locale:Alegerile prezidențiale vor…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat, joi, la Pitesti, ca alegerile pentru sefii de filiale vor avea loc dupa scrutinul prezidential."Facem alegeri in toata tara, nu numai la Arges, dar am solicitat ca aceste alegeri sa aiba loc dupa alegerile prezidentiale. Timpul este foarte scurt,…

- Viorica Dancila a postat, sambata, un mesaj pe Facebook in care le multumeste social-democratilor pentru sustinerea acordata, afirmand ca PSD a demonstrat la Congres ca e unit si pregatit sa castige alegerile prezidentiale, potrivit Mediafax. „Multumesc colegilor pentru sustinerea manifestata atat de…

- Liderul PSD, Viorica Dancila, este oficial candidatul social-democratilor la alegerile prezidentiale. Ea a fost desemnata in unaninimitate de delegatii care au participat, ieri, la Bucuresti, la congresul formatiunii. Viorica Dancila a spus ca este si va ramane mereu alaturi de oameni, pentru ca aceasta…

- Viorica Dancila, candidatul PSD pentru alegerile prezidențiale, a declarat ca partidul sau urmarește ca caștige fotoliul de la Cotroceni și nu are ca singur obiectiv intrarea in turul doi. Ea a confirmat ca iși va da demisia daca nu va ajunge in turul doi al alegerilor. ”Dupa europarlamentare cand rezultatele…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, va fi sustinut de partid la alegerile prezidentiale. Astfel, alianta cu PSD pentru aceste alegeri pica, iar partidele de stanga vor avea candidati separati pentru alegerile prezidentiale, conform surselor Antena 3. Membrii ALDE, dezamagiti de PSD …

- Alegerile prezidențiale 2019 vor avea loc in 10 noiembrie, primul tur de scrutin, și 24 noiembrie, al doilea tur de scrutin, a anunțat premierul Viorica Dancila la inceputul ședinței de Guvern. „Astazi (marți-n.red.) vom stabili prin Hotarare de Guvern data de 10 noiembrie 2019, zi a alegerilor pentru…

- Alegerile prezidentiale 2019 vor avea loc pe 10 noiembrie, a anuntat premierul Viorica Dancila, la inceputul Sedintei de Guvern, conform Realitatea.net. Viorica Dancila a anuntat ca Guvernul va adopta Ordonanta privind desfasurarea alegerilor prezidentiale care vor avea loc pe 10 noiembrie. De asemenea,…