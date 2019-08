"Exista zilele acestea o serie intreaga de nemultumiri, de scenarii, toate aparute pe fondul unui dezechilibru de moment pe care iesirea ALDE de la guvernare l-a creat. Vreau sa ofer tuturor garantia ca Guvernul isi va face treaba in continuare, vom asigura o guvernare competenta pana la capat. Sa nu aiba nimeni vreo urma de indoiala. Noi nu ne jucam si nu facem un du-te-vino cu Guvernul si cu stabilitatea tarii, in functie de cum ne convine electoral. Principala mea preocupare este buna functionare a institutiilor statului, care inseamna stabilitate si echilibru in societate", a scris Dancila,…