Viorica Dăncilă, mesaj după vizita de la Piteşti: Noi guvernăm pentru români "Suntem in slujba celor care iși pun increderea in noi și ne aleg sa ii sprijinim, sa ii reprezentam și sa le facem bine. Noi guvernam pentru romani și in mijlocul lor ne intoarcem intotdeauna pentru a lua pulsul comunitaților, pentru a le asculta problemele și nevoile. “Alaturi de fiecare roman” nu e sloganul, ci crezul meu. Astazi, la Brașov și Argeș, m-au primit cu atata caldura oameni extraordinari. Ei sunt aceia care imi dau de fiecare data putere, incredere și energie sa merg pana la capat in aceasta lupta pentru o Romanie stabila, prospera și demna pe care și-o doresc și… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

