- "Tragedia de la Caracal ne-a adus in fața imaginea unei cruzimi inimaginabile care ne-a aratat foarte limpede ca impotriva criminalitații trebuie sa ducem un adevarat razboi. Ne-a aratat ca trebuie sa schimbam legi, reguli, oameni din funcții, atitudini. Nu am ezitat nicio secunda sa fac schimbarile…

- "Felicitari domnului Mircea Geoana pentru numirea in funcția de Secretar General Adjunct al NATO! Ne bucuram sa fim reprezentați in cadrul Alianței de un roman cu vasta experiența politica și diplomatica, promotor al legaturii transatlantice și al integrarii euro-atlantice a Romaniei. Mult…

- "Felicitari campioanei Romaniei! Felicitari, Simona! Ne-ai umplut inimile de bucurie si mandrie!", a scris Viorica Dancila. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a castigat turneul de la Wimbledon, sambata, dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams in finala cu 6-2, 6-2. loading...

- Marcel Ciolacu i-a transmis lui Marian Oprisan ca ar trebui sa-si faca o autoevaluare si sa-i lase si pe tineri in fata. "Felicitari noii echipe de conducere aleasa astazi la congresul Partidului Social Democrat: Viorica Dancila, Orlando Teodorovici si Mihai Fifor! Astazi am dovedit ca am…

- „Felicitari, dragii noștri, pentru inca un meci spectaculos! Intreaga țara este cu sufletul alaturi de voi”, a scris Viorica Dancila la miezul nopții pe contul de Facebook. In urma acestui egal, Romania termina pe primul loc Grupa C, cu 7 puncte, urmata de Franța, cu același punctaj, dar…

- Deputatul USR Adrian Claudiu Prisnel a comentat pe pagina sa de Facebook decizia PSD Dolj de a-l inlocui pe Claudiu Manda, ales europarlamentar, cu Eugen Gioanca. Prisnel a acuzat ca singura calitate a lui Gioanca este prietenia cu Claudiu Manda si Lia Olguta Vasilescu.

- Senatorul PSD Claudiu Manda, recent ales europarlamentar, si deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu, fost ministru al Muncii, au primit ca dar de nunta peste 300.000 de euro, iar la cununia civila au primit bunuri pentru casa in valoare de aproximativ 30.000 de euro, potrivit declaratiei de avere. Darul…

- "Am revenit azi in Dolj cu foarte mare bucurie alaturi de Claudiu Manda și de Lia Olguta Vasilescu la noi proiecte importante pentru județ. Am anunțat acum ceva timp ca impreuna cu Transgazul o campanie, un program foarte serios și foarte extins pentru a conecta la rețeaua de gaze localitațile din…