"Pentru Guvernul pe care il conduc, tinerii și viitorul lor in țara raman o prioritate absoluta. Am avut astazi o intalnire la Palatul Victoria cu tineri studenți, o discuție deschisa și aplicata cu reprezentanți ai noii generații in care credem și pe care vrem sa ii ascultam mai mult, mai des și sa oferim soluții concrete la nevoile pe care le au.

Știm ca tinerii de astazi au nevoie de toata ințelegerea și suportul nostru și suntem aici pentru ei. Impreuna, prin dialog și cu atenție la problemele reale ale societații, construim Romania de maine", a transmis Viorica Dancila.