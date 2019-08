Viorica Dăncilă, mesaj după întâlnirea cu organizaţia de femei a PSD: Sunt aici ca să duc lupta mai departe "Sunt de 23 de ani in acest partid, insa am ramas mereu profund atașata organizației de femei pe care am condus-o mulți ani. Am intalnit aici femei extraordinare: mame care au ințeles sa se implice in politica pentru viitorul copiilor lor, femei de succes, cu cariere, care au ințeles ca societatea are nevoie de cunoștințele și expertiza lor, tinere care și-au dorit sa traiasca mai bine decat au facut-o parinții lor și au știut ca nimic nu vine ușor daca nu muncești. Am intalnit doamne in varsta care știu mai bine decat oricine cum a tranzitat societatea noastra ultimii 30 de ani și au ce ne… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

