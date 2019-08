Viorica Dăncilă - mesaj după începerea campaniei de strângere de semnături Viorica Dancila a fost intampinata de localnici cu paine si sare, dar si cu un pahar din traditionala palinca. Dupa incheierea acțiunii, candidatul PSD la alegerile prezidențiale a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook: ”Astazi, la Racșa, am lansat campania de strangere de semnaturi și consultare “Alaturi de fiecare roman”. Nu doar Capitala are oameni de seama, ci fiecare colț al țarii, fiecare comunitate, oameni care au nevoie sa fie ascultați, respectați și sprijiniți de președintele lor. Raman intotdeauna aproape de romani, oriunde s-ar afla in țara sau in afara granițelor.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

