Viorica Dăncilă, mesaj după Congresul PSD: "Am arătat cât de uniți suntem" Am aratat ca ne ințelegem misiunea și ca ramanem aproape de oameni, am aratat ca avem curajul sa ne asumam intotdeauna mai mult, ca sa continuam sa facem bine romanilor, celor ca noi, celor din randul carora venim. Eu nu lupt impotriva nimanui, ci pentru fiecare roman. Pornesc in aceasta campanie cu o credința nestramutata in destinul acestei țari, in oameni, in dorința fiecaruia de a trai mai bine aici, in țara lui! [citeste si] Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a afirmat, sambata, ca Viorica Dancila ar trebui sa caștige mai intai alegerile locale din orașul Videle, unde a mai candidat și a pierdut lamentabil, apoi sa intre in competiție la prezidențiale.

- Viorica Dancila si-a prezentat sambata la Congresul PSD, dupa ce a fost validata candidat la prezidentiale, crezurile in viata.Imi iau puterea si energia de aici, dintre oameni. M-am nascut intr-o familie simpla. Cred in familie, Dumnezeu, munca si cinste. Cred enorm in oameni, in poporul…

- Social-democratii prezenti sambata la Congresul extraordinar al PSD au decis desemnarea oficiala a Vioricai Dancila drept candidat al partidului la prezidentiale, anuntul fiind facut de secretarul general al...

- Liderul Partidului Socialistilor Europeni (PES) Serghei Stanisev a declarat sambata, la Congresul PSD, ca a crezut intotdeauna in acest partid, exprimandu-si admiratia fata de Viorica Dancila si increderea in capacitatea sa ca prim-ministru.

- Liderul Partidului Socialistilor Europeni, Serghei Stanisev, a luat cuvantul la Congresul PSD si a transmis un mesaj de sustinere pentru Viorica Dancila, in perspectiva candidaturii la alegerile prezidentiale.

- Coordonatorul PES activists România, Victor Negrescu, a declarat miercuri ca la congresul partidului a fost invitat și va participa președintele PES Sergei Stanishev. Social democrații își vor prezenta pe 24 august candidatul la prezidențiale, în persoana Vioricai Dancila. „Un…

- Marcel Ciolacu i-a transmis lui Marian Oprisan ca ar trebui sa-si faca o autoevaluare si sa-i lase si pe tineri in fata. "Felicitari noii echipe de conducere aleasa astazi la congresul Partidului Social Democrat: Viorica Dancila, Orlando Teodorovici si Mihai Fifor! Astazi am dovedit ca am…

- ''M-aș fi așteptat de la domnul președinte sa fie președintele tuturor romanilor și sa dea dovada de acea imparțialitate pe care trebuie sa o aiba orice președinte al Romaniei. S-a intrat in logica de campanie și domnul Iohannis deja și-a anunțat candidatura. Ma aștept in urmatoarea perioada…