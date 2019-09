Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Viorica Dancila si membrii delegatiei guvernamentale s au intalnit in 27 septembrie 2019 cu reprezentantii comunitatii romanesti din New York, carora le au prezentat evolutiile si potentialul de dezvoltare ale tarii noastre.Premierul a subliniat ca Romania este dinamica, ofertanta si…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, la New York, unde a participat la Adunarea Generala a ONU, ca si-ar dori ca romanii din diaspora sa se intoarca in tara. Seful statului si-a lansat cartea "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa", cu acest prilej, iar la eveniment a fost prezenta si Ramona Manescu,…

- Peste 46.500 de semnaturi au fost stranse in judetul Maramures pentru candidatura lui Klaus Iohannis la presedintia Romaniei, din totalul de peste 2,2 milioane. Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, afirma ca acest este un semn ca maramuresenii si romanii au incredere in presedintele tarii. “Din…

- Guvernul s-a reunit in prima sedinta dupa demisia ministrilor ALDE. In deschiderea sedintei, premierul Viorica Dancila a lansat un nou atac la adresa presedintelui Klaus Iohannis, pe care l-a criticat pentru refuzul de a semna numirea ministrilor interimari ai PSD. „Romanii nu merita sa fie sacrificati…

- Presedintele PSD Viorica Dancila a declarat, duminica, la intalnirea cu PSD Diaspora, ca Guvernul incearca sa faca tot posibilul ca romanii sa se intoarca in tara si a subliniat ca multi dintre acestia au plecat din Romania din perioada 2005 2007 si atunci cand se inchideau scoli, spitale, se taiau…

- Viorica Dancila a deschis programul guvernamental de tabere "ARC", care gazduieste in acest an un numar record de participanti, peste 3.000 de copii din comunitatile de romani din afara granitelor. "Dorim sa descoperiti Romania, sa fiti atasati de valorile romanesti. Veti intalni oameni minunati, este…

