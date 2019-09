Stiri pe aceeasi tema

- Dancila s-a intalnit cu reprezentantii comunitatii romanesti din New York: Pledez pentru incredere intr-un viitor pe care sa il construim impreuna, la care sa participe romanii de acasa si dumneavoastra, cei de aici.Premierul Viorica Dancila s-a intalnit, vineri, cu reprezentantii comunitatii…

- Viorica Dancila a avut intrevederi, in SUA, cu Ronald Lauder, președintele World Jewish Committee, Arthur Schneier, rabinul șef al New York-ului și cu Malcolm Hoenlein, vicepreședinte al Congresului American Evreiesc, in care le-a transmis ca Guvernul va continua combaterea antisemitismului.„In…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut o intrevedere cu David Harris, presedintele American Jewish Committee, in contextul vizitei de lucru pe care o efectueaza in SUA, prilej cu care a reafirmat angajamentul Romaniei pentru combaterea antisemitismului, a xenofobiei si a oricaror alte forme de manifestare…

- 'Stiti foarte bine, tin foarte mult la relatia transatlantica, tin foarte mult la relatia noastra cu Uniunea Europeana. Consider ca relatia noastra cu Statele Unite trebuie sa fie o relatie pe care trebuie sa o avem foarte mult in vedere. Este partenerul strategic care asigura securitatea Romaniei…

- Guvernul nu va ceda in fata blocajului guvernamental creat de Klaus Iohannis Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca prin refuzul de a numi ministri, presedintele Klaus Iohannis se pozitioneaza impotriva romanilor, prin continuarea abuzului de putere. Seful Executivului a adaugat ca va continua…

- "Guvernul Romaniei a inceput aceasta saptamana cu un parteneriat in domeniul sanatatii, astazi gazduim un eveniment important pentru industria de aparare, iar maine vom semna mai multe contracte finantate din fonduri europene pentru digitalizarea serviciilor publice. Este dovada faptului ca economia…