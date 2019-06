Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv al PSD a validat azi toate candidaturile pentru Congresul de maine. Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru functia de presedinte executiv, lasand cale libera pentru vicepremierul Daniel Suciu. Presedintele PSD va fi ales intr-un singur tur de scrutin, favorita fiind Viorica…

- "Am aprobat astazi trimiterea unui mesaj catre Ambasada SUA, cu dorința de a avea o stransa colaborare in ceea ce privește situația Sorinei. Impreuna cu Marius Budai, Ministrul Muncii, urmarim acomodarea fetiței la noul mediu și vrem sa ne asiguram ca este in siguranța și ca are parte de o buna ingrijire.…

- 'Nu sunt la Neptun pentru ca noi (PSD Olt - n.r.) am hotarat saptamana trecuta, in Biroul Judetean al PSD Olt, sa facem astazi, la ora 13,00, conferinta pentru a stabili delegatii care merg la congres. Nu ma duc nici dupa asta, pentru ca vreau sa mai stau si eu cu colegii mei de vorba, pentru ca…

- PREGATIRI… Tensiune maxima in PSD, cu cateva zile inaintea Congresului care va decide cine este noul presedinte al partidului. Presedintele interimar al partidului, Viorica Dancila, despre care multi spun ca ar fi viitorul presedinte al PSD, dupa 29 iunie, a spus ca in sedinta Biroului Permanent National…

- In sedinta CEX, premierul Viorica Dancila a amenintat ca demisioneaza daca liderii PSD nu sunt de acord cu organizarea unui Congres cat mai repede, la finalul lunii iunie. O alta tabara din partid, formata din Paul Stanescu, Gabriela Firea si Marcel Ciolacu, a cerut Congres abia dupa alegerile prezidentiale.…

- Presedintele executiv al PSD, Paul Stanescu, a declarat miercuri la Antena 3 ca premierul Viorica Dancila ar putea face o remaniere „mai ampla” dupa motiunea de cenzura:Asteptam ca presedintele sa numeasca cat mai repede ministrii pe care doamna prim-ministru i-a trimis spre validare la Cotroceni.…

- Președintele executiv interimar al PSD, Paul Stanescu, ii va propune liderului interimar al partidului, Viorica Dancila, sa susțina ideea organizarii Congresului pentru alegea noii conduceri dupa alegerile prezidențiale, spun surse din partid.Citește și: Congres PSD in șpagat / SURSE Potrivit…

- Primul-ministrul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca va incerca sa isi convinga colegii din Comitetul Executiv al PSD sa sustina remanierea si nu restructurarea Guvernului. "Este normal sa avem un Comitet Executiv in care sa vorbim si despre realizarile programului de guvernare, despre…