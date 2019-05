Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar PSD, Viorica Dancila, a anunțat, miercuri, la Parlament, ca atat Mircea Geoana, exclus din PSD, cat și alți colegi care vor sa vina alaturi de PSD vor avea loc in formațiune, precizand ca ea iși dorește alaturi toți oamenii de buna credința, informeaza Mediafax.Premierul ...

- "Am avut discutiile la grup, asta a fost propunerea colegilor. Daca tot avem provocari, un singur mesaj am primit astazi de la sotia mea si mi-a scris trei nume: Adrian Nastase, Liviu Dragnea si Valeriu Zgonea. Multumesc", a declarat Marcel Ciolacu la iesirea de la CEx PSD. Sustinerea lui Ciolacu,…

- PSD, partid care nu stralucește deloc in județul Alba prin numarul de aleși locali și care a reușit ”performanța” sa il excluda pe primarul din Ciugud, comuna care a absorbit cele mai multe fonduri europene, a devenit ”ținta” unor ironii spumoase publicate pe facebook intr-o postare care a devenit virala.…

- Intrebat daca relațiile dintre Viorica Dancila și Liviu Dragnea sunt bune, Ștefanescu a raspuns: ”Noi, in CEx, am decis sa facem aceste schimbari de miniștri, prin restructurarea Guvernului, in Parlament, in condițiile urmatoare: noi avem doua colege care și-au dat demisia pentru ca nu e normal sa…

- Florin Piersic a fost aniversat la Cluj-Napoca, la sfarșitul anului trecut, cu ocazia implinirii varstei de 83 de ani. Mesaj neasteptat pentru Viorica Dancila. Ce ii transmite Florin Piersic "E foarte frumos ca ma sunați și va gandiți la mine. Imi aduc aminte cu nostalgie zilele din…

- Prim ministrul Viorica Dancila a transmis duminica un mesaj cu privire la atacurile sangeroase din Sri Lanka:"Condamn cu fermitate atentatele si atacurile sangeroase comise impotriva comunitatii crestine din Sri Lanka. Sarbatoarea Sfanta a Pastelui catolic a fost umbrita de aceasta veste cutremuratoare.…

- Viorica Dancila a anunțat ca Ambasada Romaniei din Israel va fi mutata la Ierusalim. In prezent, reprezentanța diplomatica a statului roman se afla la Tel Aviv. Premierul Romaniei a facut acest anunț oficial in cadrul Conferintei Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice (AIPAC) care se…