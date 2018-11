Viorica Dancila merge la receptia de Ziua Nationala de la Cotroceni. Dragnea si Tariceanu boicoteaza

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila participa vineri, incepand cu ora 18,00, la receptia oferita de presedintele Klaus Iohannis in Sala Unirii a Palatului Cotroceni cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat luni ca nu va participa la receptia de 1 Decembrie organizata de…

- Viorica Dancila a acceptat invitatia lui Klaus Iohannis la receptia de la Palatul Cotroceni, organizata cu ocazia Zilei Nationale, fiind insa singurul reprezentant al coalitiei guvernamentale PSD-ALDE care va fi prezent. Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu nu vor participa.

- Parlamentul se reuneste astazi intr-o sedinta solemna consacrata celebrarii Centenarului Marii Uniri, la care vor participa presedintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila si principesa Margareta.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, au ajuns la Palatul Cotroceni, unde presedintele Klaus Iohannis convocase consultari cu premierul Viorica Dancila pe tema rectificarii bugetare, insa intre timp Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta privind rectificarea.…

- Presedintele Klaus Iohannis urma sa se intalneasca joi cu ministrii Finantelor si Justitiei pentru discutii pe tema rectificarii bugetare, in contextul in care Guvernul a adoptat proiectul de rectificare bugetara in absenta unui aviz al CSAT si in care invitatia la consultari a fost adresata premierului…