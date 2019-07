Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns la sectia de votare la care este arondat. 26 mai, alegeri europarlamentare plus referendum in Romania Duminica, 26 mai, are loc scrutinul prin care romanii isi vor alege reprezentantii din Parlamentul European pentru urmatoarea…

- Victor Ponta se numara si el printre liderii politici care au votat deja. La iesirea din sectia de votare la care este arondat, Victor Ponta a facut si o scurta declaratie. 26 mai, alegeri europarlamentare si referendum in Romania Duminica, 26 mai, are loc scrutinul prin…

- Norica Nicolai - numarul unu pe lista ALDE la alegerile europarlamentare a iesit din sectia de votare. Iata ce a declarat jurnalistilor Norica Nicolai: 26 mai, alegeri europarlamentare si referendum in Romania Duminica, 26 mai, are loc scrutinul prin care romanii…

- Candidatul numarul 1 pe lista USR PLUS a iesit din sectia de votare. Acesta a facut o serie de declaratii jurnalistilor aflati acolo. 26 mai, alegeri europarlamentare si referendum in Romania Duminica, 26 mai, are loc scrutinul prin care romanii isi vor alege reprezentantii…

- Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a anunțat miercuri ca invita, dupa alegerile din 26 mai, toate partidele politice pentru a discuta și stabili o agenda comuna în noua legislatura a Parlamentului European. Liderul ALDE propune și un acord de colaborare la care sa se angajeze toate formațiunile…

- Alegerile europarlamentare sunt o atractie pentru candidatii care ies usor din tiparele politicii, care se inghesuie sa prinda un loc in bancile de la Strasbourg si Bruxelles, ale Parlamentului European. In timp ce unii candideaza pe listele de partid, altii au decis sa-si incerce norocul pe cont propriu.

- "Referendumul reprezinta o frumoasa diversiune facuta de presedinte, care, asa cum am spus, se si dovedeste. A inceput sa mearga prin tara la diferite mitinguri in campania pentru alegerile din Parlamentul European, vrand sa fure startul pentru alegerile prezidentiale. Presedintele nu este un actor…

- CHIȘINAU, 12 mai – Sputnik. Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a declarat ca e nevoie de o renegociere a Tratatului de la Lisabona, astfel încât sa fie prevazute anumite masuri dure împotriva statelor care permit trecerea ilegala a migranților și a celor care amenința principiile…