- Purtatorul de cuvant al presedintelui Klaus Iohannis, Madalina Dobrovolschi, a anuntat intrebarile la referendumul pe Justitie din data de 26 mai. Seful statului va sustine o declaratie de presa pe acest subiect la ora 19.00. Cetatenii sunt chemati sa se pronunte prin DA sau NU cu privire la urmatoarele…

- Majoritatea PSD-ALDE din Parlament are la dispozitie 20 de zile pentru a raspunde la solicitarea presedintelui Klaus Iohannis de a largi aria intrebarii pentru referendumul pe Justitie. In cazul in care PSD nu da niciun raspuns, se considera ca Parlamentul a fost consultat. Oricum, avizul Parlamentului…

- Radu Herjeu a scris pe Facebook o propunere de intrebare pentru referendumul care va fi inițiat de președintele Romaniei. Textul a fost publicat dupa ce Klaus Iohannis a avertizat Guvernul Dancila sa nu mai dea nicio ordonanța de urgența in domeniul Justiției. "In sfarșit avem intrebare pentru…

- Referendumul convocat odata cu alegerile europarlamentare din 26 mai este facut de președintele Klaus Iohannis pentru sine, pentru a-l ajuta sa obțina un al doilea mandat, pe cand votul la alegerile europarlamentare poate fi mult mai important pentru Romania: ar putea schimba echilibrul politic chiar…

- Laura Codruta Kovesi a fost audiata mai bine de sase ore, joi, 28 martie, la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie. La iesire, fosta sefa a DNA a solicitata sa comenteze referendumul pe justitie anuntat de Klaus Iohannis."Sunt tot procuror. Ca atare, nu comentez ce se intampla…

- Senatorul PNL Timis Alina Gorghiu a dezvaluit marți seara, la Antena 3, ce intrebare și-ar dori la referendumul propus de Klaus Iohannis pe 26 mai. „Eu va spun ce intrebare mi-as dori la referendum. Este o...

- Alianta USR-PLUS ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa declanseze referendumul pe justitie, pentru ca Romania nu mai poate astepta si nu mai poate continua cu acest tip de guvernare, a declarat joi liderul USR Dan Barna.