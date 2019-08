Viorica Dăncilă: Măsuri şi pentru cei care ne urăsc! Dancila a fost intampinata cu proteste la Iasi, unde a participat la sedinta Comitetului Executiv Judetean al social-democratilor. In cadrul unei discutii pe care a avut-o cu unul dintre protestatari, Dancila a spus ca adopta decizii care nu conduc la scindarea Romaniei. "Eu, daca iau masuri guvernamentale, le iau si pentru cei care ne iubesc, si pentru cei care ne urasc. Luam masuri si pentru unii, si pentru altii. Nu am facut aceasta afirmatie (n.r. - ca protestatarii din fata nu fac parte din poporul roman) si nu o sa fac niciodata, pentru ca nu vreau sa scindez Romania intre romanii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

