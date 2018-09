La intrevedere au participat si ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, si europarlamentarul Dan Nica.

Executivul precizeaza ca in cadrul convorbirilor au fost abordate dosarele de actualitate de pe agenda europeana, in perspectiva preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene la inceputul anului viitor. Totodata, premierul a prezentat stadiul pregatirilor desfasurate de catre autoritatile de la Bucuresti, "asigurand asupra cooperarii stranse cu Parlamentul European in vederea finalizarii dosarelor legislative si asigurarii unui mandat de succes", conform…