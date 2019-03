Stiri pe aceeasi tema

- "Partidul National Liberal declara razboi total impotriva Ordonantei lacomiei Guvernului Dancila si o cheama pe Viorica Dancila la audieri la Ora Premierului in plenul Camreie Deputatilor", a declarat Raluca Turcan, care spune ca liberalii vor oprirea OUG nr. 114, potrivit News.ro. In opinia…

- Liderul grupului PNL din Camera Deputaților, Raluca Turcan, o invita pe Viorica Dancila sa vada realitatea din Romania, cea in care abandonul școlar reprezinta un pericol real pentru societate. Turcan propune pentru aceste cazuri ca statul roman sa le asigure elevilor un program de after school.Citește…

- Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, a declarat luni ca PNL a decis sa depuna la Parlament un proiect de lege pentru desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie. "PNL a decis astazi (luni - n.r) in sedinta Biroului Executiv sa depunem o propunere legislativa…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, considera ca forma actuala a proiectului de buget pe 2019 are probleme serioase, mai ales în zona administratiei locale. El susține ca va avea o discutie cu premierul Viorica Dancila, dupa care va anunta daca îl va sustine sau nu.Kelemen Hunor a declarat,…

- Liderul UDMR a comentat organizarea ceremoniei de la Ateneu, unde fostul eurodeputat Adrian Severin, condamnat in instanta si fiul premierului Viorica Dancila au stat in aceeasi loja cu oficiali romani si straini: ”Foarte tarziu am primit invitatiile, cu 48 de ore inainte. Pana atunci, noi nu stiam…

- Liviu Dragnea s-a aratat deranjat de intrebarile presei, la o conferința de presa, legate de problemele economice ale Romaniei, dupa ce Guvernul a anunțat o OUG ce va impune noi taxe. Liderul PSD ar fi vrut sa se discute despre eșecul Opoziției in Parlament, la moțiunea de cenzura impotriva cabinetului…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, a declarat joi, in Parlament, la dezbaterea moțiunii de cenzura, in prezența prim-ministrului Viorica Dancila, ca liderii PSD au ajuns subiect de bancuri și jocuri.„De cate ori ati mers printre oameni fara huiduieli? Nu aveți curajul”, i-a spus Turcan,…

- Opoziția a incercat din nou, miercuri, sa ceara supunerea la vot a revocarii lui Liviu Dragnea și a lui Florin Iordache de la conducerea Camerei Deputatilor. Liderul deputatilor PSD s-a aratat nemulțumit de aceasta insistența, noteaza Digi24.”Pe mine nu ma deranjeaza sa vad spectacolul. V-ati…