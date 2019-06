Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat ar putea avea un candidat la alegerile prezidentiale si din afara partidului, o astfel de varianta fiind luata in calcul, a declarat, vineri, presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila. "Trebuie sa stabilim mai multe lucruri (la Congresul PSD - n.r.). In primul rand, trebuie…

- Liderul interimar PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat vineri, dupa sedinta CEX, ca in PSD este luat in calcul un candidat la prezidentiale din afara partidului."Luam in calcul și aceasta varianta. Binențeles ca decizia o vom lua in cadrul Comitetului Executiv Național. Dupa cum ați…

- 'Parerea mea este ca ar fi mai bine sa organizam dupa alegerile prezidentiale (un congres al PSD - n.r.), pentru ca e bine ca intr-un partid atat de mare si care se bazeaza atat de mult pe structurile teritoriale sa existe un timp pentru a se aseza toate transformarile prin care trebuie sa treaca…

- Presedintele executiv al PSD, Paul Stanescu, a declarat, miercuri, intr-o emisiune la Antena 3, ca in sedinta Comitetului Executiv de vineri se va stabili cand se organizeaza congresul si a spus ca trebuie lasati tinerii la conducerea partidului.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, il refuza pe Liviu Dragnea, cel care o propusese candidat la prezidențiale al PSD. Firea ii amintește lui Dragnea ca pana de curand era indezirabila.”Sunt surprinsa de declaratia Domnului Dragnea privind recomandarea mea ca posibil candidat al PSD la alegerile…

- "Eu nu as lua declaratia domnului Tariceanu ca un anunt ca va candida la prezidențiale. Este sigur ca va cadida. A folosit aceeasi tactica electorala ca PNL si Iohannis, care le spune "veniti la vot, daca ne clasam pe primul loc, noi cei din PNL si Klaus Iohannis, vom incepe procedurile de venire…

- Le-am spus ca a fi bun roman, nu inseamna a nu fi bun european. Romanii sunt proeuropeni, eu sunt proeuropeana si proatlantica. Dar aceste lucruri nu se exclud, aceste lucruri trebuie sa fie complementare. Le-am spus sa-si apere cu demnitate tara, pentru ca, cu cat esti mai demn, cu atat esti mai…

- Liviu Dragnea a reaparut, dupa mai multe zile in care a fost internat sau a stat acasa din cauza celor doua tipuri de hernii de disc de care sufera. Luni seara, la Antena 3, Dragnea nu a ratat ocazia sa il atace pe Victor Negrescu, fost ministru delegat pentru Afaceri Europene in cabinetul Viorica…