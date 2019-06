Stiri pe aceeasi tema

- "Este un lucru foarte trist, faptul ca in țara noastra, in anul 2019, la 30 de ani de la caderea comunismului, avem deținuți politici. Imi declar pe aceasta cale, respectul, sprijinul și solidaritatea fața de domnul președinte Liviu Dragnea. Cu siguranța, scorul pe care PSD l-a obținut la aceste…

- Alegerile europarlamentare se anunta a fi un dezastru pentru PSD. Principalul partid de guvernare se indreapta spre un scor de sub 30%, iar voturile din diaspora ar putea sa-i "fure" si prima pozitie.In aceste conditii, surse politice au precizat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca Liviu Dragnea ia…

- Premierul Viorica Dancila vine cu precizari de ultima ora dupa ce astazi a declarat ca decizia privind impunerea unui candidat PSD la alegerile prezidențiale trebuie luata de CEx. Reacția Vioricai Dancila venea dupa ce fusese intrebata daca Liviu Dragnea va intra in cursa.Citește și: Uniunea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, la Vaslui, despre sentinta in dosarul lui Dragnea, care se in urmatoarea zi dupa alegerile europarlamentare, ca spera intr-o decizie corecta a magistratilor in cazul dosarului lui Liviu Dragnea, care sa nu aiba influente politice. Ea a spus ca nu comenteaza…

- Liviu Dragnea a declarat, in cadrul emisiunii, ca tineri din USR au agresat mai multe persoane varstnice. Presedintele PSD a vorbit despre violentele de la protestele din ultimele zile. "Noi mergem in continuare cu ceea ce ne-am asumat prin programul de guvernare. Noi facem viata mai buna…

- Premierul Viorica Dancila pregateste demiterea sefei ANAF, Mihaela Triculescu, fidela lui Darius Valcov. E primul pas pentru indepartarea lui Valcov din Guvern, unul dintre apropiatii lui Liviu Dragnea, sustin surse politice pentru Adevarul. Vineri, Viorica Dancila a dat-o afara si pe Anca Alexandrescu,…

- "PSD va pierde urmatoarele alegeri, pentru ca nu poate sa scape de domnul Dragnea si doamna Dancila. Inteleg ca urmatoarele alegeri le vor castiga cei de la USR, PNL, UDMR sa guverneze. Noi o sa fim, fata de ei, o opozitie serioasa, constructiva, pro-europeana. (...) Deci noi vom fi cea mai serioasa,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata ca programul de guvernare implementat de social-democrati deranjeaza, iar adversarii politici ai formatiunii, "care sunt, mare parte dintre ei, si ai tarii", fac orice le sta in putinta...