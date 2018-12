Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a transmis, luni, un mesaj video cu ocazia Anului Nou. In mesaj ea afirma ca, alaturi de ministri, dar si de presedintii PSD si ALDE, a reusit sa onoreze angajamentele pentru care a primit increderea a milioane de romani.

- Premierul Viorica Dancila a venit in plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților pentru a prezenta prioritațile Romaniei in timpul perioadei in care țara noastra va exercita președinția rotativa a Uniunii Europene.La finalul discursului Vioricai Dancila, parlamentarii USR au ridicat…

- Ma uit in Constitutia Romaniei si verific. Scrie negru pe alb, la articolul 16: “Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari”. Prin urmare sunt egalul lui Klaus Iohannis, Calin Popescu Tariceanu, Liviu Dragnea si restul demnitarilor? In teorie…

- Politicienii au dat, sambata, de 1 decembrie, mesaje de Ziua Nationala a Romaniei. „Sa nu uitam niciun moment ca este o onoare și o mandrie sa facem parte din aceasta națiune!”, a transmis presedintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj pe pagian de Facebook. Iohannis: Avem o șansa uriașa pentru urmatorii…

- Sute de persoane au participal vineri seara la recepția oferita de președintele Klaus Iohannis, de Ziua Naționala, la Palatul Cotroceni. Politicieni, sefi de institutii, ambasadori si alte persoane publice au onorat invitatiile presedintelui.Potrivit Antena 3, printre marii absenti de la receptie,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a adresat, miercuri, in plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor, un mesaj de "pace politica" presedintelui Klaus Iohannis, subliniind ca, indiferent de mizele politice...

- Prim ministrul Viorica Dancila a adresat, miercuri, in plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor, un mesaj de pace politica presedintelui Klaus Iohannis, subliniind ca, indiferent de mizele politice sau electorale, au datoria de a coopera si colabora, relateaza Agerpres.Dragi compatrioti, in…

- Miercuri va avea loc, la Palatul Victoria, intalnirea Conferinței Președinților din Parlamentul European cu Guvernul Romaniei, in perspectiva preluarii Președinției Consiliului Uniunii Europene. La eveniment vor participa prim-ministrul Viorica Dancila, membrii Guvernului Romaniei, președintele Parlamentului…