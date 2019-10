Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat sambata, la Romexpo, la evenimentul de lansare a candidaturii Vioricai Dancila la alegerile prezidentiale, ca social-democratii nu trebuie sa fie tristi dupa pierderea guvernarii si a lansat atacuri la Ludovic Orban si USR.„Va rog sa nu fiti tristi,…

- „Nu a greșit Mihai Fifor. Nu aș interpreta așa. Mihai Fifor este un om implicat, dar vrem ca mai mulți colegi sa se implice in organizare și in deplasarile in teritoriu vrem ca mult mai mulți sa ne implicam pentru a avea șanse cat mai mari sa caștigam”, a declarat Viorica Dancila, inainte de a participa…

- La intrarea in Casa de Cultura a Studentilor, Dancila a a fost primita cu aplauze de catre sustinatori pe melodia Eye Of The Tiger (Survivor), de pe coloana sonora a filmului Rocky 3. Viorica Dancila a intrat in sala de mana cu un copil imbracat in haine populare. …

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a fost desemnata de Comitetul Executiv National al partidului drept candidat la alegerile prezidentiale, au precizat pentru AGERPRES surse social-democrate. Anterior, Biroul Permanent National al PSD a ales-o pe Viorica Dancila, cu majoritate de voturi,…

- Viorica Dancila a fost validata, marți, de Comitetul Executiv al PSD, candidat al partidului la alegerile prezidențiale din toamna, au afirmat surse social-democrate. Anterior, Biroul Permanent National al PSD a ales-o pe Viorica Dancila, cu majoritate de voturi, candidat la prezidentiale din partea…

- Vicepreședintele PSD Gabriela Firea a declarat marți, la sosirea la ședința conducerii partidului in care ar trebui stabilit candidatul la prezidențiale, ca ea a vrut sa faca un bine partidului prin faptul ca s-a oferit sa candideze pentru Palatul Cotroceni, dar a subliniat ca daca partidul nbu o…

- Astfel, Biroul Permanent al PSD se va intruni incepand cu ora 11,00, iar de la ora 12,00 este programata reuniunea Comitetului Executiv National al partidului. In 11 iulie, presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat ca, in cazul in care partidul ii va cere, va candida la alegerile prezidentiale,…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat, luni, dupa sedinta Comitetului Executiv National, ca va pleca din fruntea partidului, daca PSD nu va intra in turul doi, la alegerile prezidentiale. "Da, se impune demisia mea, daca PSD nu intra in turul doi", a spus premierul, intrebata daca isi asuma un…