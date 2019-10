Viorica Dăncilă: Lângă Iohannis a leșinat un om și n-a schițat niciun gest Viorica Dancila a declarat, sambata, in Bacau ca președintele Iohannis se gandește la romani doar din cinci in cinci ani și trebuie sa spuna cate masuri dintre cele promise romanilor a realizat. „Ne-am saturat sa ne priveasca cu aroganța de la microfonul administrației prezidențiale un președinte care se gandește la romani din cinci in cinci ani și atunci doar pentru a-i numi și a-i susține pe cei care iau masuri impotriva romanilor. Ne-am saturat ca președintele sa stea in vacanța sa stea in weekend-uri prelungite cand ar trebui sa fie in mijlocul romanilor, sa munceasca pentru romani… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

