Viorica Dăncilă, la Varşovia. Mesaj pentru UE "Am aratat, atat in calitate de stat membru al UE, cat si in postura de Presedintie a Consiliului UE, Romania va continua sa fie un sustinator al UE, al unei Europe coezive, inclusive, un partener activ implicat in eforturile consensuale de gestionare a provocarilor actuale. Este clar ca provocarile comune pot fi gestionate eficient numai in stransa cooperare de catre toate statele membre, de o maniera unitara si consensuala, fara diviziuni sau tensiuni intre grupuri de state membre, mari sau mici, noi sau vechi, de la est sau de la vest", a precizat Dancila, la declaratia comuna de presa sustinuta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de elevi de la Liceul Teoretic ,,Aurel Lazar” au stat fata in fata cu functionarul Comisiei Europene Liana Alina Bratusca. Evenimentul se vrea un preambul la Ziua Europei, marcata in fiecare an pe data de 9 mai. Intalnirea face parte din programul de informare despre Uniunea Europeana,…

- Consiliul Uniunii Europene a aprobat luni standarde stricte de emisii de dioxid de carbon pentru autoturisme si camionete, fiind astfel mai aproape de indeplinirea obiectivelor sale in materie de clima, a anuntat, luni, Ministerul Transporturilor, informeaza AGERPRES . “UE face ca transportul rutier…

- CHIȘINAU, 15 apr – Sputnik. Europarlamentarii propun sa-i fie acordata Agenției Europene pentru Poliția de Frontiera și Garda de Coasta a UE o rezerva permanenta de 10.000 de polițiști de frontiera pâna în 2027. © Sputnik / Алексей ВитвицкийImportant pentru moldovenii din UE: Ce…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a sustinut marti, 2 aprilie 2019, un discurs in incheierea lucrarilor Conferintei interparlamentare privind viitorul Uniunii Europene, organizata de Comisia speciala comuna pentru coordonarea activitatilor parlamentare necesare pregatirii Presedintiei…

- In contextul exercitarii Presedintiei Consiliului UE de catre Romania, Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP), institutie aflata in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a organizat, in perioada 11-12 martie 2019, Reuniunea grupului de experti din cadrul…

- Ambasadorii la UE au convenit miercuri asupra pozitiei de negociere a Consiliului cu privire la un regulament referitor la Politia de frontiera si Garda de coasta la nivel european pentru a imbunatati gradul de protectie a frontierelor externe, pe baza acestui mandat presedintia Romaniei la Consiliul…