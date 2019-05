Stiri pe aceeasi tema

- "Buna ziua! As vrea sa incep prin a le ura 'La multi ani' tuturor celor care isi sarbatoresc astazi onomastica. Suntem intr-o vizita in judetul Hunedoara...", a declarat Viorica Dancila. "Suceava", o corecteaza Ioan Stan, seful PSD Suceava. "Vizita in judetul Suceava", a revenit Viorica Dancila. Cu…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, doua atentionari cod galben de ploi si vant puternic pentru zilele de marti, 30 aprilie si respectiv miercuri, 1 mai, pentru zeci de judete din zona nordica si sudica a tarii, inclusiv litoralul. Prima atentionare cod galben de ploi intra…

- Delgaz Grid solicita consumatorilor de gaz si electricitate sa permita accesul echipelor specializate in citirea contoarelor. Citirea contoarelor este obligația legala a distribuitorului licențiat de gaze naturale si energie electrica; Datele colectate sunt transmise furnizorilor pentru care…

- Rafalele puternice de vant din ultimele 24 de ore au dus la numeroase avarii in retelele de distributie a energiei din Moldova Vantul puternic a cauzat si cauzeaza in continuare numeroase avarii in retelele de distributie din Moldova, in special la liniile electrice aeriene (de inalta, medie si joasa…

- Serviciul de distributie a gazelor naturale va fi sistat joi, 28 februarie pe mai multe strazi din Alba Iulia Compania Delgaz Grid informeaza ca pentru efectuarea unor lucrari specifice la sistemul de distributie este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale joi, 28 februarie, incepand…