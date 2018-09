Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, in debutul ședinței de Guvern de joi, ca le-a transmis liderilor de la Bruxelles ca discuția despre existența unui stat de drept in Romania este "o tema falsa, eminamente politica"."Discuția despre incalcarea statului de drept in Romania e o tema falsa,…

- Discutia despre incalcarea statului de drept in Romania este o tema falsa, politica, a spus premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei de Guvern, relatand discutiile pe care le-a avut cu grupurile politice din Parlamentul

- Premierul Viorica Dancila se afla la Bruxelles pentru a discuta cu liderii grupurilor politice din Parlamentul European, inaintea dezbaterii pe tema situației statului de drept in Romania, programata pentru 3 octombrie, la Strasbourg.

- Norica Nicolai și Renate Weber, europarlamentari ALDE, au transmis la Bruxelles o scrisoare deschisa, in care acuza protocoalele secrete și efectele acestora asupra Justiției din Romania.

- Romania se pregateste sa aiba soarta Poloniei si a Ungariei, tari impotriva carora a fost activat articolul 7 al Tratatului UE. Premierul Viorica Dancila i-a avertizat in acest sens pe ministri.La finalul sedintei de Guvern de joi, 13 septembrie, premierul Dancila i-a avertizat pe ministri,…

- Premierul Viorica Dancila a explicat luni seara la Antena 3 ca la intalnirea sa de la Bruxelles cu presedintele si vicepresedintele Comisiei Europene, au adus in discutie modificarile la legile justitiei si ea le-a spus ca aceste nu incalca statul de drept si nu exista a incalcarii statului de drept,…

- Premierul Viorica Dancila spune ca liderii europeni s-au aratat nemultumiti fata de situatia din Romania, pentru ca nu exista intelegere si consens la nivelul tarii. Seful Executivului a spus, intr-un interviu pentru Antena 3, ca presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker i-a cerut sa colaboreze…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marți, ca prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-a transmis, in cadrul intalnirii de la Bruxelles, ca este extrem de grav faptul ca in Romania au exista protocoale intre serviciile secrete și instituții din sistemul judiciar, informeaza…