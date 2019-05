Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a participat astazi, la Varsovia, la reuniunea sefilor de Guvern ai statelor din Europa Centrala si de Est care au aderat la Uniunea Europeana dupa 2004.Potrivit unui comunicat transmis de Biroul de Presa al Guvernului Romaniei, la Conferinta au fost prezenti,…

- Inalte oficialitati ale Uniunii Europene au marcat miercuri implinirea a 15 ani de la cea mai ampla extindere a blocului comunitar, informeaza dpa. "In urma cu 15 ani, in aceasta zi, 10 tari si-au ocupat locul de drept in inima uniunii noastre", a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Rata nașterilor adolescentelor este pe primul loc in Romania și Bulgaria, in timp ce pentru femeile trecute de 40 de ani, țara noastra ocupa ultimul loc in clasamentul Eurostat din 2019. la rata nașterilor in randul adolescentelor, procentul la nivel național este de 12,3%, mult peste media europeana,…

- Italia si China au semnat sambata un Memorandum de Intelegere in sprijinul proiectului de mare amploare cunoscut sub denumirea de "Noul Drum al Matasii", prin care Beijingul urmareste sa-si intensifice comertul cu Occidentul in pofida reticentei UE. Documentul - structurat în 29 de acorduri…

- Analistul politic Alexandru Coita face lumina in cazul selectarii procurorului european. In cazul Parchetului European (European Public Prosecutor's Office - EPPO), procesul de selecție se desfașoara in baza Regulamentului Consiliului 2017/1939 din 12 octombrie 2017. Un numar de 22 de țari participa…