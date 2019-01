Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a marca acest moment, pe cladirea sediului Guvernului de la Bucuresti sunt proiectate înca de luni seara, de la ora 19,00, steagurile României si UE, precum si logo-ul oficial al presedintiei rotative. Motto-ul presedintiei române la Consiliul UE este „Coeziunea,…

- "Dragi romani, 2018 a fost un an important pentru natiunea romana, am sarbatorit impreuna Centenarul Marii Uniri, prilej pentru a ne reconfirma atasamentul fata de valorile si traditiile care ne fac unici in lume si la care ne raportam pentru viitor. Privim cu incredere spre noul an si cu multumirea…

- Viorica Dancila a declarat ca ar fi normal, ca pe perioada in care Romania detine presedintia Consiliului UE, premierul sa fie persoana care reprezinta tara la sedintele Consiliului European pentru a putea negocia mai bine pentru tara.

- Prima intalnire din sirul celor pe care Antonio Tajani urmeaza sa le aiba in aceasta a treia zi a sapatamanii, la Bucuresti, a fost cea cu Viorica Dancila, la sediul Guvernului. Premierul i-a primit pe presedintele Parlamentului European si pe secretarul general al Parlamentului European, Klaus Welle,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca in Parlamentul Romaniei va fi votata, in scurt timp, ultima forma a programului presedintiei Consiliului Uniunii Europene. "Vreau sa va asigur inca de la inceput ca Romania este pregatita pentru a prelua presedintia Consiliului Uniunii…

- „Romania e in grafic pentru preluarea presedintiei Consiliului UE si orice declaratie care aduce o urma de indoiala face rau Romaniei. Suntem in linie dreapta, am nominalizat o persoana cu experienta, va fi sprijinita de multi experti si care poate conduce la o presedintie de succes pentru Romania.…

- "Guvernul este pregatit sa gestioneze presedintia Consiliului UE. Ceea ce face Klaus Iohannis, si nu numai el, aduce deservicii majore acestei tari pentru ca incearca sa induca la nivelul opiniei publice din Romania, cat si international ca Guvernul din tara lui nu este pregatit sa gestioneze presedintia,…

- Comisarul Corina Cretu face, luni si marti, o vizita la Bucuresti, in cursul careia va avea convorbiri cu premierul Viorica Dancila si va discuta viitorul politicii europene de coeziune in cadrul a doua conferinte de anvergura. Corina Cretu va sustine si doua conferinte de presa, scrie news.ro.Potrivit…