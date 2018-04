Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Raluca Turcan a cerut demiterea Olguței Vasilescu, ministrul Muncii, acuzata ca a mințit de la tribuna Parlamentului, atunci cand a afirmat ca viramentele la Pilonul II de pensii nu vor scadea ca urmare a trecerii contribuțiilor de la angajator la angajat. ”Daca tot va laudați cu creșterea…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, marți, despre creșterea economica record pe care a intregistrat-o Romania in anul 2017. Propunerea ca premierul sa vina in plenul Camerei Deputatilor a fost facuta de grupul parlamentar al PNL. „Am dispus sa se efectueze analize detaliate.…

- Premierul Viorica Dancila are marti o zi plina. Sefa Executivului este chemata sa dea explicatii si de presedintele Klaus Iohannis, dar si in Parlament, unde a fost chemata sa spuna unde sunt banii din cresterea economica. Si la Cotroceni tema e posibil sa fie aceeasi, avand in vedere ca a…

- Premierul Viorica Dancila ar urma sa mearga marti in plenul Camerei Deputatilor, la solicitarea PNL, pentru a le spune romanilor, la „Ora prim-ministrului”, unde sunt banii din cresterea economica, “ce se intampla cu tara” si „incotro se indreapta”. Dezbaterile in plenul…

- "Salut orice initiativa de acest gen. (...) Nu numai ca o sustin, am fost o voce importanta in deciziile PNL cand s-a modificat statutul PNL, care este mai dur decat aceasta initiativa. Ca sa fie foarte clar, statutul PNL prevede ca orice persoana trimisa in judecata sa nu mai detina functii de conducere…

- Comitetul de initiativa cetateneasca pentru revizuirea art. 48 alin. 1 din Constitutia Romaniei in sensul definirii casatoriei ca fiind uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie sustine ca presedintele Klaus Iohannis "s-a exprimat si se exprima impotriva revizuirii constitutionale si impotriva…

- Plenul Consiliului Economic și Social (CES), organism consultativ al Parlamentului si al Guvernului Romaniei constituit in scopul realizarii dialogului tripartit la nivel national dintre organizatiile patronale, organizatiile sindicale si reprezentanti ai asociatiilor si fundatiilor neguvernamentale…

- Camera Deputatilor si Senatul se vor reuni, marti, intr-o sedinta solemna dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, in care va fi adoptata o "Declaratie solemna pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, la 27 martie 1918”.

- Camera Deputatilor si Senatul se vor reuni, marti, intr-o sedinta solemna dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, in care va fi adoptata o "Declaratie solemna pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, la 27 martie 1918”. La sedinta nu va lua parte si…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis, luni, ca saptamana viitoare, in data de 3 aprilie sa o invite pe Viorica Dancila la “Ora prim-ministrului”. Solicitarea a fost facuta de PNL, care i-a cerut șefei Executivului sa dea explicații privind scaderea puterii de cumparare a romanilor și situația…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a anuntat marti ca liberalii i-au cerut presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, printr-o scrisoare, sa ii permita premierului Viorica Dancila sa vina la tribuna Parlamentului si sa le spuna romanilor unde sunt banii din cresterea economica, “ce se…

- Liberalii solicita convocarea premierului Viorica Dancila la Parlament, la 'Ora Guvernului', pentru explicatii privind "derapajele din economie", "blocajul marilor proiecte de investitii in infrastructura de transport", situatia din sanatate si absorbtia fondurilor europene, a anuntat luni presedintele…

- PNL o cheama pe Viorica Dancila in Parlament; Șefa Executivului va da explicații privind scaderea puterii de cumparare a romanilor și situația fondurilor europene, a anunțat, luni, la Parlament, președintele PNL Ludovic Orban. PNL va depune o motiune simpla impotriva ministrului Fondurilor Europene,…

- "Am hotarat ca Partidul National Liberal sa convoace pe premierul Viorica Vasilica Dancila in cadrul procedurii 'Ora Guvernului', la Camera Deputatilor, prin intermediul grupului PNL. Principalele teme pentru care convocam premierul Dancila sa dea seama tin de derapajele din economie, de scaderea…

- Jaewoo Lee, seful misiunii Fondului Monetar International pentru Romania, si Alejandro Hajdenberg, reprezentantul permanent al FMI in Romania, susțin vineri o conferinta de presa. Expertii institutiei financiare internationale s-au intalnit joi cu oficiali ai Guvernului Romaniei.

- Bancherii vor prelungirea dezbaterilor legate de plafonarea dobanzilor cu inca 60 de zile, au anunțat asociațiile de profil din domeniu. „Reprezentantii sectorului bancar solicita extinderea cu 60 de zile a termenelor propuse initial pentru dezbaterea aprofundata a impactului proiectelor de legi privind…

- 'As dori ca prin ceea ce vom decide astazi, sa simtim ca in interiorul PNL creste coeziunea, creste dorinta de combativitate si ca energiile din interiorul PNL se vor concentra pe doua directii. Una, cu care ne luptam, deja, destul de bine in ultima perioada, de contracarare a politicilor PSD, dar,…

- In favoarea actului normativ au votat 92 de senatori si unul a fost impotriva. Potrivit proiectului initiat de 16 parlamentari PNL, dispozitivele fixe sau mobile destinate masurarii vitezei se vor instala exclusiv pe autovehicule care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale Politiei rutiere.…

- Mai mulți parlamentari de la UDMR, PSD, ALDE și minoritați propun reducerea cotei TVA de la 19% la 9% pentru serviciile de furnizare de utilitati publice, precum livrarea de electricitate, gaze naturale, energie termica in sistem centralizat, salubrizare si canalizare. Proiectul de lege a fost depus…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit, miercuri 28 februarie, la Ierusalim cu Avi Dichter, seful Comisiei de aparare si politica externa din Parlamentul israelian. Discutiile au fost axate pe intensificarea cooperarii bilaterale in domeniul apararii, respectiv evolutia situatiei…

- Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic si a fost adoptata de Senat in calitate de prima Camera sesizata. Deputatii au adoptat-o cu 233 voturi 'pentru', 7 voturi 'impotriva'si 19 abtineri. Camera Deputatilor este for decizional pentru…

- Vicepresedintele Autoritatii Electorale Permanente Marian Muhulet a declarat, miercuri, la o dezbatere organizata de USR, ca votul prin corespondenta implementat in Romania la alegerile parlamentare din 2016 a fost un succes, mentionand ca, din punct de vedere tehnic, acest sistem poate fi implementat…

- Proiectul legislativ care prevedea modificarea art. 2 al legii nr. 75 din 16 iulie 1994, privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei, a fost respins ieri de Senat cu 62 de voturi „impotriva” si doar 26 „pentru”, scrie adevarul.ro. Potrivit…

- Vinerea Mare va deveni zi libera. Senatul a votat azi propunerea ca ultima zi de vineri inainte de Paște, sa devina zi de sarbatoare legala și sa fie declarata zi nelucratoare. Senatul a votat proiectul de lege, insa pentru a fi promulgat va trebui sa fie adoptat și de Camera Deputaților, sa fie promulgat…

- Potrivit expunerii de motive a proiectului, cresterea numarului de propuneri de la 8 la 10 pentru membrii Consiliului de Administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune, respectiv al Societatii Romane de Televiziune, inaintate de catre grupurile parlamentare are drept scop respectarea configuratiei…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, se afla intr-o vizita oficiala la Bruxelles. Viorica Dancila are programate mai multe intalniri importante si se va vedea inclusiv cu Donald Tusk, presedintele Consiliului European. Este prima sa vizita externa in calitate de șef al Guvernului de…

- „Grupurile parlamentare ale PMP și PNL au atacat la Curtea Constituționala legea prin care se inființeaza, in urma unui troc politic intre PSD și UDMR, Liceul teoretic Romano-Catolic cu predare exclusiv in limba maghiara la Tirgu Mureș. Este pentru prima data in Romania cand pentru inființarea…

- PSD a cerut, miercuri, inlocuirea senatorului Serban Nicolae de la conducerea Comisiei de ancheta privind arhiva SIPA. Solicitarea a fost facuta de grupurile parlamentare ale PSD și urmeaza sa fie supusa votului plenul reunit al Parlamentului. Grupurile parlamentare PSD din Camera si Senat au cerut…

- Liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac, a criticat excluderea din Biroul permanent al Camerei Deputatilor a reprezentantilor Partidului Miscarea Populara. "Am asistat astazi la o premiera in Parlamentul Romaniei. Nu s-a mai intamplat niciodata din 1990 pana in prezent cand conducerea Parlamentului…

- Grupurile parlamentare ale PNL se intalnesc joi, 1 februarie, pentru a stabili funcțiile in noua sesiune parlamentara care incepe astazi. Șefia grupului PNL de la Camera Deputaților este disputata de Adriana Saftoiu și Raluca Turcan, aceasta din urma susținuta de Ludovic Orban.Așa cum STIRIPESURSE.RO…

- UPDATE: Guvernul Dancila a trecut de Parlament cu 282 de voturi ”pentru”. Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit luni dupa-amiaza pentru votul privind Cabinetul Dancila. La sedinta si-au inregistrat prezenta 352 de parlamentari, transmite News.ro . UPDATE 17.55: Guvernul Dancila va depune juramantul…

- Raluca Turcan, prim-vicepresedintele PNL, a facut apel, luni, in plenul Parlamentului, la opozitie si minoritati sa nu voteze guvernul Dancila, sa nu lase „paranoia lui Liviu Dragnea sa distruga complet Romania”.Raluca Turcan a criticat cea de-a patra propunere pentru functia de prim-ministru…

- Guvernul Romaniei trebuie sa guverneze in spirit european, dar in folosul poporului roman, a declarat, luni, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, in plenul Camerelor reunite ale Parlamentului. "Coalitia PSD-ALDE vine astazi in fata Parlamentului cu o echipa guvernamentala.…

- Premierul desemnnat, Viorica Vasilica Dancila, a prezentat Guvernul și programul de guvernare, în plenul Parlamentului. „Ma aflu astazi aici pentru a obține de la dumneavoastra votul de învestitura. Daca vom obține acest vot vom guverna cu mândrie și respect pentru…

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit luni dupa-amiaza pentru votul privind Cabinetul Dancila. La sedinta si-au inregistrat prezenta 352 de parlamentari, transmite News.ro . UPDATE 15.50: Premierul desemnat, Viorica Dancila, a spus, in plenul reunit al Parlamentului, ca reprezinta, alaturi de Cabinetul…

- Viorica Dancila, prim ministrul desemnat, a declarat in plenul Parlamentului ca in aceasta saptamana se va renunta la formularul 600. Viitorul sef al Executivului a precizat ca nu va introduce nicio taxa noua in Romania. "O spun foarte clar. Cat timp voi fi prim-ministru, nu voi introduce…

- Viorel Stefan, propus pentru functia de viceprim-ministru fara portofoliu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Decizia a fost luata cu 41 de voturi "pentru" si 16 "impotriva" de Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis a ales stabilitatea prin desemnarea Vioricai Dancila in functia de prim-ministru. ‘Presedintele a acceptat, asa cum ati vazut, propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan afirma ca Romania are nevoie de o democratie puternica si care sa serveasca intereselor cetatenilor si nu "clanurilor politice". "Partidul National Liberal este partidul care a contribuit la constituirea statului modern si unitar - la unirea tuturor…

- • Tehnocratii, in VIZOR! • Comisie de ancheta pentru CEO si CEH Un numar de 155 de parlamentari au semnat propunerea senatorului Haralambie Vochițoiu și vor sa inființeze o Comisie parlamentara de ancheta privind situația celor doua entitați energetice: Complexul Energetic Hunedoara…