- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a afirmat - in gluma - ca ar fi fost bine pentru Marea Britanie ca el sa fi fost prim ministru, relateaza vineri Press Association (PA). La sosirea sa la reuniunea informala de la Bruxelles la care se va discuta in principal despre bugetul Uniunii…

- Gradul de absorbtie a fondurilor europene nu este satisfacator, fiind chiar risc de pierdere a unei sume de 800 milioane euro pe Programul Operational Regional (POR), a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, la Adunarea Generala a Uniunii Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), si a facut…

- Darius Valcov a fost tinta intrebarilor puse la conferința de presa de la Bruxelles, pentru ca nu a fost demis de premierul roman dupa ce a fost condamnat la inchisoare pentru coruptie. In prima sa vizita ca prim ministru in Capitala Uniunii Europene, Viorica Dancila a dat explicatii in fata jurnalistilor…

- Premierul Viorica Dancila si presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, au discutat, miercuri, la Bruxelles, despre Justitie si statul de drept in Romania, liderul european exprimandu-si speranta ca sistemul judiciar "nu va fi supus la incercari". "Cateodata putem avea impresia ca…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a primit-o la Bruxelles pe Viorica Dancila, miercuri, iar la finalul discutiilor a participat la o conferinta de presa comuna. "Doamna prim-ministru a fost noua ani membru al PE, e al cincilea prim-ministru roman pe care il intampin aici…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și-a exprimat increderea in Romania, al carei loc e in Schengen.El a rostit aceste aprecieri intr-o conferinta de presa comuna cu prim-ministrul Viorica Dancila. Juncker a subliniat ca, anul viitor, prin faptul ca va prelua presedintia Consiliului…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a transmis miercuri prim-ministrului Viorica Dancila, in contextul intrevederii avute la Bruxelles, ca are "multa incredere in sistemul judiciar din Romania" si ca nu este "neaparat foarte…

- Locul Romaniei este clar in spatiul Schengen, a declarat miercuri, la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, intr o conferinta de presa comuna cu prim ministrul Viorica Dancila, conform Agerpres.ro. Juncker a subliniat ca, anul viitor, prin faptul ca va prelua presedintia Consiliului…

- Romanii spera ca, pana in 2019, sa fie ridicat Mecanismul de Cooperare si Verificare, pentru ca "nu este normal ca Romania sa preia presedintia (Consiliului Uniunii Europene - n.r.) cu o sanctiune", a declarat, miercuri, la Bruxelles, premierul Viorica Dancila, in conferinta de presa comuna cu presedintele…

- Prim ministrul Viorica Dancila a discutat la Bruxelles cu oficialii europeni despre respectarea statului de drept și lupta anticorupție din Romania. Azi, premierul roman a avut intalniri cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker și cu comisarul european Corina Crețu.

- Mesaj ferm al Vioricai Dancila la Bruxelles. Premierul a transmis intr-o conferinta comuna cu Jean Claude Juncker si Corina Cretu ca Romania indeplineste toate conditiile pentru a intra in Schengen, dar sa i se ridice si Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV).Citeste si: OFICIAL - Arhiepiscopul…

- "Eșecul guvernarii PSD-ALDE este confirmat chiar prin vocea PSD. Romania risca sa piarda o finantare europeana de 800 de milioane de euro pentru ca intarzie nejustificat inceperea proiectelor pentru spitalele regionale, promise in campania electorala. Este doar inceputul unei liste a rusinii prefigurate…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a primit marti, la Bruxelles, vizita prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila, iar in cadrul intalnirii Corina Cretu a indemnat la acordarea unei atentii sporite Programului Operational Regional (POR), ce inregistreaza cele mai mari intarzieri…

- Corina Cretu s-a declarat „foarte ingrijorata de evolutia proiectelor privind spitalele regionale care au fost aprobate in luna iulie 2015”. „Din pacate, constructia celor trei spitale regionale este unul dintre proiectele care inregistreaza mari intarzieri. Avand in vedere ca, asa cum arata lucrurile…

- Inca o amanare pentru spitalul regional din Cluj. Lucarile nu vor incepe in 2019 Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat marti, in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu premierul Viorica Dancila la Bruxelles, ca este ingrijorata in privinta evolutiei proiectelor privind…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu comisarul european pentru Politica regionala, Corina Crețu, in cadrul vizitei la Bruxelles. Intalnirea a avut loc in continuarea discuțiilor din 30 ianuarie 2018, de la București, dintre prim-ministrul și comisarul european și…

- Comisarul european a indemnat la acordarea unei atentii sporite Programului Operational Regional (POR), ce inregistreaza cele mai mari intarzieri si un risc de dezangajare de fonduri de pana la 831 milioane de euro pana la finalul anului curent.„Sunt foarte ingrijorata de evolutia proiectelor…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, s-a intalnit marti, la Bruxelles, cu premierul Viorica Dancila, intrevederea avand loc in contextul discutiilor aprofundate dintre CE si autoritatile romane privind modalitatile de crestere a absorbtiei si de evitare a dezangajarii de fonduri…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, a primit marți, 20 februarie, la Bruxelles, vizita prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila. Intalnirea s-a incadrat in contextul discutiilor aprofundate dintre Comisie si autoritatile romane privind modalitatile de crestere a absorbtiei…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat, marti, la Bruxelles, dupa discuția cu premierul Viorica Dancila ca a cerut Guvernului de la Bucuresti sa continue consolidarea statului de drept si lupta anticoruptie. „Am cerut Guvernului roman sa continue sa consolideze statul de drept,…

- Viorica Dancila, aflata in vizita la Bruxelles, nu s-a putut prezenta la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, unde era asteptata sa dea explicatii dupa ce i-a numit „autisti” pe cei care critica Romania in fata institutiilor europene.

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, se afla intr-o vizita oficiala la Bruxelles. Viorica Dancila are programate mai multe intalniri importante si se va vedea inclusiv cu Donald Tusk, presedintele Consiliului European. Este prima sa vizita externa in calitate de șef al Guvernului de…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, va efectua, in perioada 19-21 februarie 2018, o vizita oficiala la Bruxelles, prilej cu care va avea intrevederi cu Președintele Consiliului European, Donald Tusk, Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, și Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat miercuri, in conferinta de presa comuna cu presedintele Klaus Iohannis, ca daca legile Justitiei vor ramane asa cum au iesit din Parlament, fara a tine de cont de deciziile CCR, „discutiile despre MCV si despre Schengen se vor pune in alti…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, sustine ca "legarea fondurilor europene de statul de drept" in Polonia si Romania ar constitui "o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale Uniunii Europene". Melescanu a facut aceasta declaratie in cadrul unei…

- "Sunt o serie de cuvinte (in declaratia presedintelui Comisiei Europene) extrem de calde rostite de Juncker, care este un prieten al Romaniei. Tin enorm de mult la prietenia lui Juncker si la atasamentul si disponibilitatea pe care le-a aratat totdeauna fata de tara noastra. Va trebui sa vad textul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si-a exprimat disponibilitatea pentru a se întâlni cu oficiali europeni si a discuta în detaliu despre legile Justitiei. "Sunt o serie de cuvinte (în declaratia presedintelui Comisiei Europene) extrem de calde…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca sustine punctul de vedere al presedintelui Klaus Iohannis referitor la Legile Justitiei, precizand ca este vorba de o problema care tine de Romania si e bine sa fie rezolvata in tara. "Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele. Am acelasi…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, la conferinta de presa comuna cu presedintele Klaus Iohannis, ca, in cazul Articolului 7 al Tratatului UE, problema legilor justitiei din Romania isi va gasi o solutie in tara, nu la Bruxelles. Intrebat care este situatia…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, le-a raspuns direct lui Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, cei care spuneau ca oficialii de la Bruxelles sunt dezinformați. Juncker a explicat ca a luat nota de faptul ca ”am fost dezinformat”, insa a precizat ca este foarte bine informat…

- Intr-o conferința de presa cu președintele Jean Calude Juncker, președintele Klaus Iohannis a precizat ca in continuare, cel mai important obiect al sau este menținerea independenței justiției. Șeful statului a mai spus și ca va face tot ce ii sta in putința pentru a proteja justiția. In conferința…

- Comisarul european pentru politici regionale, Corin Cretu, a semnalat, marti, dupa o intrevedere cu premierul Viorica Dancila, ca, daca nu se vor face eforturi majore, Romania risca pierderea unor fonduri europene importante in domenii precum Dezvoltare Regionala, Transporturi si Sanatate. ”Am discutat…

- Corina Cretu s-a intalnit la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila. "Din punctul nostru de vedere, al Comisiei Europene, vom avea o relatie buna si un dialog permanent. (...) Am discutat despre proiectele aflate in lucru si, evident, despre problemele si riscurile cu care Romania se confrunta.…

- Comisarul european pentru Politici Regionale confirma ca la Bruxelles se discuta despre alocarea fondurilor europene în funcție de respectarea principiilor statului de drept, însa dupa 2020.

- Comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Crețu, susține ca la Bruxelles se discuta despre varianta ca statele care au derapaje democratice sa primeasca mai puține fonduri europene. Personal, Crețu nu este de acord cu aceasta propunere, pentru a nu transforma banii europeni ,,intr-un instrument…

- Comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Crețu, a decarat intr-un interviu acordat ziarului Libertatea ca ar fi de dorit mai multa stabilitate in Romania, in condițiile in care s-au schimbat trei premieri intr-un an. Oficialul a subliniat ca vizita pe care o face la București saptamana aceasta…

- Comisarul european Corina Crețu saluta decizia președintelui Romaniei și are și un mesaj pentru noul prim-ministru al Romaniei. ”Salut decizia președintelui Klaus Iohannis de a o desemna pe doamna Viorica Dancila in funcția de prim-ministru al Romaniei. O felicit și ii doresc mult succes…

- Cazul polițistului pedofil a deschis un adevarat razboi politic. Dupa ce ministrul de Interne, Carmen Dan i-a propus premierului sa-l demita pe șeful Poliției Romane a inceput scandalul. Mihai Tudose a refuzat sa-l demita pe șeful poliției și ar forța demiterea lui Carmen Dan.Citește și: Dezvaluire…

- Pe parcursul vizitei, Corina Cretu va vizita proiecte finantate din bani europene si va lua parte la ceremonia de semnare a unei serii de contracte cu finantare europeana (de peste 250 milioane euro) pe zonele de transporturi, infrastructura de apa sau industria constructoare de masini. Este vorba…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, a discutat miercuri, la Bruxelles, cu ministrul Economiei, Gheorghe Șimon, despre stadiul procesului de specializare inteligenta in Romania, precum și despre inițiativa "Regiuni mai puțin dezvoltate", informeaza un comunicat al…

- Zilele acestea, in plenul Parlamentului European la Bruxelles, Razvan Popa a luat cuvantul pentru a sublinia din nou importanța ca Romania sa acceada in spațiul Schengen pentru ca a caștigat acest drept. Romania a implinit 10 ani de cand a devenit țara membra a Uniunii Europene și iși dorește, legitim,…