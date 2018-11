Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat joi, in timpul unei vizite la targul cu profil agricol INDAGRA, ca este necesar sa fie promovate mai multe produse romanesti la nivel international, deoarece acest lucru va fi benefic pentru tara noastra. "Cu cat promovam mai multe produse romanesti,…

- Premierul Viorica Dancila viziteaza, la momentul transmiterii știrii, targul international de produse din domeniul agriculturii INDAGRA 2018, vizita nefiind trecuta in programul oficial anunțat de Executiv.Viorica Dancila este insoțita de ministrul Agriculturii și de secretarul general al…

- "Combaterea si prevenirea pestei porcine africane, precum si sprijinirea crescatorilor de animale ale caror ferme au fost afectate de acest virus sunt permanent in atentia Guvernului, Ministerului Agriculturii si ANSVSA. Domnul ministru Petre Daea s-a intors recent de la Bruxelles cu vesti bune,…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca, in urma unor discuții intre ministrul Agriculturii, Petre Daea și comisarul european pe Agricultura s-a decis alocarea de fonduri europene pentru combaterea efectelor peste porcine din Romania. Astfel, atat din fonduri europene, cat și de la bugetul național…

- "Am luat decizia sa depunem o motiune impotriva ministrului Agriculturii, Petre Daea, pentru scaparea de sub control a pestei porcine. Dupa refuzul majoritatii parlamentare de a constitui comisia de ancheta, care sa analizeze clar cine sunt responsabilii pentru scaparea de sub control a pestei porcine,…

- Comisarul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Phil Hogan, a declarat joi ca lucreaza indeaproape cu autoritatile pentru a face fata situatiei dificile in care se afla Romania din cauza pestei porcine africane, in conditiile in care 75% din porcii crescuti in gospodarii in Uniunea Europeana…

- Comisarul european Phil Hogan, responsabil pentru agricultura si dezvoltare rurala, se va afla in Bucuresti si Cluj Napoca, joi si vineri, el urmand sa aiba intalniri cu premierul Viorica Dancila, cu ministrul Agriculturii, Petre Daea, precum si cu fermieri romani, scrie news.ro.Astfel, joi,…

- Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat duminica faptul ca Guvernul PSD-ALDE este responsabil pentru criza pestei porcine africane din Romania, responsabilitati directe avand premierul Viorica Dancila, ministrul Agriculturii, Petre Daea, si directorul ANSVSA, Geronimo Branescu. "Vorbesc de criza pestei…