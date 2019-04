Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, la Iasi, ca, desi militeaza pentru unitate, nu va putea niciodata sa ajunga la un consens cu cei care se pozitioneaza impotriva Romaniei. Ea s-a referit la liderii partidelor de opozitie, despre care a spus ca si-ar dori sa ii "premieze" pentru "defaimarea"…

- Premierul Viorica Dancila, președinte executiv al PSD, a declarat sambata, la Iași, ca liderii Opoziției au uitat ca au taiat pensiile și salariile romanilor, motiv pentru care va adopta o ordonanța de urgența sa le dea ”gratuit lecitina ca sa aiba memoria mult, mult, mult mai buna”.„Ei au…

- Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, la Iași, intr-o replica pentru liderul PNL Ludovic Orban, ca „un om care jignește femeile este un om slab”.„Am vazut astazi un așa zis lider de partid care și-a permis sa jigneasca femeile din PSD, iar acest lucru este de neacceptat. Un om care…

- "Daca era motiunea la Senat, putea sa-mi spuna si CEx-ul si grupul PSD, si Dragnea si oricine, eu votam motiunea. Cred ca domnul Toader are nevoie sa se trezeasca. Ce as face eu daca ar fi o motiune la Senat si care ar fi motivul pentru care as vota, nu ciudatenile de texte ale Opozitiei, cu ce…

- Premierul Viorica Dancila a explicat, luni dupa-amiaza, in Parlament, ce se intampla cu ordonanta de urgenta 114, cea supranumita ordonanta lacomiei. Dezbaterea a fost ceruta de liberali, care sustin ca prevederile actului normativ trimit Romania in faliment.

- Organizatorii protestului l-au citat pe filosoful Mihai Șora care, intr-o postare pe Facebook, vorbea despre OUG pe Justiție adoptata de Guvern in aceasta saptamana. „Oameni buni, daca nici astazi, dupa Ordonanța de Urgența, nu vedeți – adica NU VEDEȚI! – spre ce ne indreptam, daca nici astazi nu…

- Premierul Viorica Dancila sustine o Ordonanta de Urgenta pentru repunerea in termen a celor condamnati de completurile nelegal constituite, asa cum a decis Curtea Constitutionala, recent. Aceasta a declarat, la Antena 3, ca o astfel de masura nu impiedica deloc lupta impotriva coruptiei si ca va prezenta…

- Cu o zi in urma, el afirma ca intentia Guvernului de la Bucuresti de a emite o Ordonanta de Urgenta pentru contestatia in anulare este "incredibila" si ca "poporul roman merita stat de drept". Intr-un interviu pentru televiziunea americana CNBC, vicepresedintele Comisiei Europene Jyrki Katainen spune…