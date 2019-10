Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis o invita pe Viorica Dancila la consultari, miercuri, 2 octombrie a.c., ora 12:00, la Palatul Cotroceni, pe tema nominalizarii persoanei pentru funcția de membru al Comisiei Europene. Invitația vine in contextul in care Rovana Plumb, propunerea Romaniei pentru funcția de comisar european,…

- Mai mulți parlamentari ai Opoziției care au semnat moțiunea de cenzura vor trece de partea PSD, spun surse avizate din acest partid. Potrivit acestor surse, inclusiv Viorica Dancila are personal intalniri personale cu mai mulți parlamentari și din PSD, dar și din alte formațiuni, dupa intoarcerea…

- Viorica Dancila spune ca respingerea Rovanei Plumb pentru functia de comisar european pe transporturi, in Comisia JURI a Parlamentului European, nu o face sa aiba mai putina incredere sau apreciere pentru aceasta. Premierul precizeaza, sambata, intr-o postare pe Facebook, ca Rovana Plumb se bucura,…

- Conflictul de interese in cazul Rovanei Plumb, "nu a fost clarificat" Rovana Plumb. Foto: facebook.com/rovanaplumb. Presedintele PNL, Ludovic Orban, îi cere premierului Viorica Dancila sa nu mai faca nicio propunere de comisar european fara sa se consulte cu presedintele si Parlamentul.…

- Premierul și liderul PSD, Viorica Dancila, a convocat o ședința restransa a liderilor partidului, inainte de ședința oficiala a Biroului Permanent Național.Citește și: Traian Basescu dezvaluie ca Iohannis a vrut sa renunțe la Cotroceni: A fost pe o lista de 3 și nu a refuzat La aceasta…

- „Este weekend, nu am niciun raspuns de la domnul președinte Iohannis. Sper ca luni sa am un raspuns. Nu am luat in calcul respingerea unei propuneri. In aceasta situație vom avea o discuție in cadrul Comitetului Executiv Național”, a declarat Viorica Dancila, la Targu Mureș, transmite Mediafax.…

- "Nu mi-a raspuns domnul presedinte. Stiti foarte bine, conform Codului administrativ, are la dispozitie 10 zile in care poate sa dea un raspuns. Eu sper ca acest raspuns sa fie pozitiv, pentru ca am venit cu o echipa de oameni competenti, oameni care au mai fost ministri, deci nu vad de ce domnul…

- "Legat de remaniere, (...) de saptamana viitoare incepem evaluarea pe fiecare minister in parte, astfel incat atunci cand vom face o remaniere asta va fi raportata la masurile din programul de guvernare, la activitatea fiecarui ministru, la modul in care a comunicat masurile pe care le-a luat si…